Air fryer: Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τα λίπη και τις οσμές σε 10 λεπτά

Τα air fryers έχουν γίνει απαραίτητα στην κουζίνα λόγω της ευκολίας τους, αλλά γεμίζουν γρήγορα με λίπη και δυσάρεστες οσμές. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό κόλπο καθαρισμού που υπόσχεται να απομακρύνει τη βρωμιά και τις άσχημες μυρωδιές από τη φριτέζα αέρος, μέσα σε 10 λεπτά.

Air fryer: Το απλό κόλπο για να απαλλαγείτε από τα λίπη και τις οσμές

Οι φριτέζες αέρος αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο στις σύγχρονες κουζίνες, προσφέροντας έναν πιο γρήγορο και υγιεινό τρόπο μαγειρέματος. Ωστόσο, παρά την ευκολία χρήσης τους, λίπη, ψίχουλα και επίμονες οσμές συσσωρεύονται γρήγορα στο εσωτερικό τους καθιστώντας δύσκολο τον καθαρισμό τους.

Ευτυχώς, υπάρχει ένα έξυπνο κόλπο καθαρισμού που υπόσχεται να αφήσει τη φριτέζα αέρα σας εντελώς καθαρή από λίπη και οσμές, σε 10 λεπτά. Η χρήση ενός απλού οικιακού προϊόντος αλλάζει τα δεδομένα για τους πολυάσχολους μάγειρες. Όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο και κόπο, αλλά παράλληλα παρατείνει τη διάρκειας ζωής της συσκευής. Δείτε πώς τα λεμόνια μπορούν να καθαρίσουν τη φριτέζα σας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της εταιρείας οικιακών συσκευών Russell Hobbs: «Θα πρέπει να καθαρίζετε το καλάθι της φριτέζας μετά από κάθε χρήση για να το προστατέψετε από τη συσσώρευση υπολειμμάτων τροφίμων».

Τα λεμόνια αποτελούν ένα εξαιρετικό φυσικό υλικό για τον καθαρισμό, καθώς το κιτρικό οξύ δρα ως αντιβακτηριακό, αντισηπτικό και ως φυσικός λευκαντικός παράγοντας.

Οδηγίες

Αναμείξτε μια γενναιόδωρη ποσότητα χυμό λεμονιού με νερό σε μια μικρή κατσαρόλα και αφήστε το μείγμα να πάρει μια βράση. Μόλις βράσει το μείγμα, προσθέστε προσεκτικά μια κουταλιά της σούπας κοινό απορρυπαντικό πιάτων και ανακατέψτε καλά. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να κρυώσει εντελώς. Μόλις κρυώσει, αδειάστε το σε ένα καθαρό μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε απευθείας στην λιπαρή επιφάνεια της φριτέζας αέρα, αφήστε το να δράσει για λίγο και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα σφουγγάρι ή μαλακό πανί για ένα αστραφτερό αποτέλεσμα.

Πώς να απομακρύνετε τις δυσάρεστες οσμές σε 10 λεπτά

Τροφές με έντονη μυρωδιά, όπως ο σολομός ή τα κρέατα με μπαχαρικά, μπορούν να αφήσουν δυσάρεστη οσμή στη συσκευή. Η Zoe McLean, home economist στη Breville, επιβεβαίωσε: «Τα λεμόνια δεν είναι μόνο ένα κοινό τρόφιμο, αλλά λόγω της οξύτητάς τους, αποτελούν ένα εξαιρετικό φυσικό προϊόν καθαρισμού που είναι ασφαλές για χρήση στη φριτέζα αέρος».

Οδηγίες

Τοποθετήστε ένα μπολ με φέτες λεμονιού και νερό στο εσωτερικό της φριτέζας αέρος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή για μόλις 10 λεπτά. Ο ατμός με το κιτρικό οξύ θα απορροφήσει τις επίμονες οσμές.

Έτσι, θα απαλλαγείτε από τις δυσάρεστες οσμές και η κουζίνα σας θα έχει υπέροχο άρωμα φρεσκάδας.