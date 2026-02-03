Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και έκοψε κομμάτι

Με χειροπέδες κατέληξε μία γυναίκα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της και του δάγκωσε το αυτί, κόβοντας κομμάτι. Το σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της 59χρονης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία του 59χρονου θύματος, ο οποίος ανέφερε ότι η σύντροφός του τον δάγκωσε στο αυτί, ύστερα από καβγά που είχαν. Ο 59χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.