Πολλές κλήσεις για… την ίδια παράβαση μέσα σε λίγα λεπτά – Γιατί χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν με αφαίρεση διπλώματος

Χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμά τους. Σύμφωνα με το παλιό σύστημα, εάν ένας οδηγός που κινείτο σε έναν δρόμο, όπως η Λεωφόρος Συγγρού, έπεφτε σε «μπλόκο» και τον σταματούσαν για παράβαση του ορίου ταχύτητας, οι άνδρες της Τροχαίας, θα του «έκοβαν» μία κλήση.

Τώρα με το νέο σύστημα των έξυπνων καμερών, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ίδιος οδηγός που μπορεί να παραβιάσει το όριο ταχύτητας στον ίδιο δρόμο 3 και 4 φορές, θα θεωρείται κάθε φορά ότι κάνει διαφορετική παράβαση.

Πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα, καθώς θα συσσωρευτούν πόντοι στα point systems των οδηγών και θα βρεθούν αντιμέτωποι με «βουνά» κλήσεων και φυσικά θα επιβαρυνθεί με περισσότερη δουλειά η Τροχαία.

Σημειώνεται ότι με τον νέο ΚΟΚ το στοιχείο της υποτροπής είναι έντονο. Ήδη σε πιλοτική λειτουργία βρίσκονται 8 «έξυπνες» κάμερες ενώ από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και την Περιφέρεια εκτιμούν ότι έως τον Ιούνιο θα λειτουργούν στην Αθήνα και οι υπόλοιπες.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: