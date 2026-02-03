Πολλές κλήσεις για… την ίδια παράβαση μέσα σε λίγα λεπτά – Γιατί χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν με αφαίρεση διπλώματος

Σύνοψη από το

  • Τώρα με το νέο σύστημα των έξυπνων καμερών, ο ίδιος οδηγός που μπορεί να παραβιάσει το όριο ταχύτητας στον ίδιο δρόμο 3 και 4 φορές, θεωρείται κάθε φορά διαφορετική παράβαση.
  • Πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα, καθώς θα συσσωρευτούν πόντοι στα point systems των οδηγών και θα βρεθούν αντιμέτωποι με «βουνά» κλήσεων.
  • Ήδη σε πιλοτική λειτουργία βρίσκονται 8 «έξυπνες» κάμερες, ενώ έως τον Ιούνιο θα λειτουργούν στην Αθήνα και οι υπόλοιπες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πολλές κλήσεις για… την ίδια παράβαση μέσα σε λίγα λεπτά – Γιατί χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν με αφαίρεση διπλώματος

Χιλιάδες οδηγοί κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμά τους. Σύμφωνα με το παλιό σύστημα, εάν ένας οδηγός που κινείτο σε έναν δρόμο, όπως η Λεωφόρος Συγγρού, έπεφτε σε «μπλόκο» και τον σταματούσαν για παράβαση του ορίου ταχύτητας, οι άνδρες της Τροχαίας, θα του «έκοβαν» μία κλήση.

Τώρα με το νέο σύστημα των έξυπνων καμερών, όπως αποκάλυψε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο ίδιος οδηγός που μπορεί να παραβιάσει το όριο ταχύτητας στον ίδιο δρόμο 3 και 4 φορές, θα θεωρείται κάθε φορά ότι κάνει διαφορετική παράβαση.

Πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα, καθώς θα συσσωρευτούν πόντοι στα point systems των οδηγών και θα βρεθούν αντιμέτωποι με «βουνά» κλήσεων και φυσικά θα επιβαρυνθεί με περισσότερη δουλειά η Τροχαία.

Σημειώνεται ότι με τον νέο ΚΟΚ το στοιχείο της υποτροπής είναι έντονο. Ήδη σε πιλοτική λειτουργία βρίσκονται 8 «έξυπνες» κάμερες ενώ από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και την Περιφέρεια εκτιμούν ότι έως τον Ιούνιο θα λειτουργούν στην Αθήνα και οι υπόλοιπες.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:27 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της και έκοψε κομμάτι

Με χειροπέδες κατέληξε μία γυναίκα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της και του δάγκωσε το αυτ...
19:57 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Νέος πραγματογνώμονας στην υπόθεση της φονικής έκρηξης έπειτα από αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, σχετικά με τον ορι...
19:51 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσίαση του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Μετά την εντυπωσιακή εκδήλωση στην Αθήνα, με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου της πολιτικής, πο...
19:37 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή της Ομόνοιας 

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από την περιοχή της Ομόνοιας. Σύ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα