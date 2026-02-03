ΗΠΑ: Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της δεύτερης γυναίκας του

Ο Ουίλιαμ Στίβενσον, πρώην σύζυγος της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Jill Biden, κατηγορήθηκε για τον φόνο της δεύτερης συζύγου του στα τέλη του περασμένου έτους στο Delaware, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η αστυνομία της κομητείας New Castle δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε μια αναφορά για οικογενειακή διαμάχη, στην πόλη Elsmere. Εκεί η Λίντα Στίβενσον, 64 ετών, βρέθηκε αναίσθητη στο σαλόνι και αργότερα κηρύχθηκε νεκρή, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν ασκήθηκαν κατηγορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατό της.

Το Inside Edition ανέφερε το 2020 ότι ο Στίβενσον γνώρισε την μετέπειτα Τζιλ Μπάιντεν στην παραλία του Όσεαν Σίτι, στο Νιου Τζέρσεϊ, το 1969 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο. Χώρισαν το 1975 και περίπου μια δεκαετία αργότερα, εκείνος παντρεύτηκε τη Λίντα.

Η Στίβενσον είναι η πρώην ιδιοκτήτρια του κλαμπ The Stone Balloon στο Νιούαρκ, το οποίο φιλοξένησε ροκ συγκροτήματα από τον Μπρους Σπρίνγκστιν & The E Street Band έως τον Τζορτζ Θόρογκουντ και τους Cheap Trick.

Τη Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, δικαστήριο εξέδωσε κατηγορητήριο εναντίον του Στίβενσον, σύμφωνα με την αστυνομία η οποία τον συνέλαβε λίγο αργότερα.

Ο Ουίλιαμ Stevenson κατηγορείται για κακούργημα και συγκεκριμένα για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Μετά την απαγγελία κατηγοριών εντνατίον του οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό ίδρυμα Howard Young, αφού δεν κατάφερε να καταβάλει την εγγύηση των 500.000 δολαρίων που του επιβλήθηκε.

Η Λίντα Στίβενσον ήταν μητέρα και γιαγιά και είχε πρόσφατα ιδρύσει μια λογιστική επιχείρηση, την BMB Bookkeeping.

20:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

