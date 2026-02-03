Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: «Προδόθηκε» στα πέναλτι η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών κι έμεινε εκτός τελικού – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

  • Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών άγγιξε την υπέρβαση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όμως η Ουγγαρία αποδείχθηκε πιο εύστοχη στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε τη νίκη με 12-11 (κ.δ. 8-8). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παλέψει πλέον για την 3η θέση.
  • Από το ξεκίνημα του αγώνα, οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Το τέταρτο οκτάλεπτο ήταν δραματικό, με την Ελευθερία Πλευρίτου να ισοφαρίζει σε 8-8 στα τελευταία δευτερόλεπτα, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.
  • Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, η τύχη γύρισε την πλάτη στην Εθνική. Παρά την ήττα, η ομάδα άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις για το πάθος και τη μαχητικότητά της και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο.
Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών παραλίγο να κάνει την υπέρβαση στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όμως η Ουγγαρία αποδείχθηκε πιο εύστοχη στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε τη νίκη με 12-11 (κ.δ. 8-8). Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παλέψει πλέον για την 3η θέση, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις για το πάθος και τη μαχητικότητά του.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Και οι δύο ομάδες μπήκαν προσεκτικά, με λίγες επιθέσεις να βρίσκουν στόχο. Το πρώτο γκολ ήρθε δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου από την Κέζτελι, ενώ λίγο αργότερα η Τίμπα ανέβασε το σκορ στο 0-2. Η Ελλάδα βρήκε λύση μέσω του VAR, με τη Νίνου να σκοράρει και τους διαιτητές να επιβεβαιώνουν ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή για το 1-2. Οι Ουγγαρέζες απάντησαν γρήγορα για το 1-3, όμως η Σταματοπούλου κράτησε ζωντανή την Εθνική αποκρούοντας πέναλτι. Το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με την Ελλάδα πίσω στο σκορ αλλά μέσα στο παιχνίδι.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με χαμένο πέναλτι της Βάσως Πλευρίτου, όμως η Σιούτη βρήκε δίχτυα με δυνατό σουτ για το 2-3. Η Ουγγαρία ξαναπήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά λίγο πριν το ημίχρονο η Ξενάκη μείωσε με αποφασιστική ενέργεια σε 3-4. Η Σταματοπούλου συνέχισε τις εξαιρετικές αποκρούσεις, κρατώντας την Ελλάδα στο παιχνίδι παρά την πίεση.

Στην τρίτη περίοδο, η Ουγγαρία εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην ελληνική άμυνα και σκόραρε στον αιφνιδιασμό με την Γκάρντα για το 3-5. Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη όμως αντέδρασαν. Η Μυριοκεφαλιτάκη βρήκε το πρώτο της γκολ, ενώ η Ελευθερία Πλευρίτου ισοφάρισε με ψυχραιμία σε 5-5, με την Εθνική να παίζει εξαιρετικά στην παίκτρια παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, η Λεϊμέτερ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στις Ουγγαρέζες (5-6) πριν από την τελευταία περίοδο.

Το τέταρτο 8λεπτο ήταν δραματικό. Οι δύο ομάδες πάλευαν για κάθε φάση, με τις Ελληνίδες να δείχνουν αποφασισμένες. Η Ξενάκη ισοφάρισε ξανά σε 6-6, όμως η Φάραγκο έδωσε το 6-7 στην Ουγγαρία, πριν η Κέζτελι ανεβάσει τη διαφορά στο 6-8. Η Σιούτη με τρομερό σουτ μείωσε σε 7-8 και στα τελευταία δευτερόλεπτα η Ελευθερία Πλευρίτου σκόραρε στην παίκτρια παραπάνω για το 8-8, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.

Στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι, η τύχη γύρισε την πλάτη στην Εθνική. Η Ουγγαρία στάθηκε πιο ψύχραιμη και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, αφήνοντας την Ελλάδα να διεκδικήσει την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

