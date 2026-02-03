Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Νέος πραγματογνώμονας στην υπόθεση της φονικής έκρηξης έπειτα από αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Δεκτό έκανε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αίτημα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, σχετικά με τον ορισμό νέου πραγματογνώμονα, για τις έρευνες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα Γιώργου Λιατίφη στο πρωινό της Ραδιοφωνικής Λέσχης 97,6 την Πέμπτη αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τις εργασίες του ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα μεταβεί από την Αθήνα και διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ενεργειών του Εργατικού Κέντρου, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών και την πλήρη αποσαφήνιση των δεδομένων της υπόθεσης.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας για το δυστύχημα στη Βιολάντα

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, εργαζόμενοι στον κλάδο του γάλακτος, των ποτών και των τροφίμων με αφορμή το δυστύχημα στο εργοστάσιο πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του υπουργείου Εργασίας, στην οδό Σταδίου.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πανελλήνιας απεργίας που πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών.