ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Σύνοψη από το

  • Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν ένα ιρανικό drone τύπου Shahed-139 που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα.
  • Οπλισμένα ιρανικά πλοία προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας να επιβιβαστούν, αλλά το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του υπό στρατιωτική συνοδεία των ΗΠΑ.
  • Τα περιστατικά συνέβησαν εν μέσω ισχυρών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Τρίτη ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln (Αβραάμ Λίνκολν) στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη.

Το ιρανικό drone ήταν ένα Shahed-139 το οποίο πετούσε προς το αεροπλανοφόρο, αλλά καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Τα ιρανικά πολεμικά πλοία στο Ορμούζ

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οπλισμένα ιρανικά πλοία προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία προσεγγίστηκε από ιρανικά πολεμικά σκάφη, τα οποία απείλησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, στο στενό του Ορμούζ, αλλά τελικώς το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του υπό στρατιωτική συνοδεία.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω έντονων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, λίγες μόνο ημέρες πριν από τις αναμενόμενες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Το Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών οπλισμένων σκαφών που ανήκουν στο Σώμα των Ιρανικών Επαναστατικών Φρουρών, ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια της ακτής του Ομάν, ανέφερε η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας.

Τα πολεμικά σκάφη κάλεσαν το δεξαμενόπλοιο μέσω ασυρμάτου, διατάζοντας τον καπετάνιο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση», αλλά το πλοίο αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του, πρόσθεσε η εταιρεία, τονίζοντας ότι δεν εισήλθε ποτέ στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Το πλοίο συνοδεύεται τώρα από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ», ανέφερε η Vanguard Tech.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έρχεται ενώ οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να καθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρίση άγχους: Το πρώτο πράγμα που προτείνει ένας ψυχοθεραπευτής να κάνετε για να ηρεμήσετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε app για το κινητό τηλέφωνο το Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών

Στην πρώτη 5άδα σε ζήτηση η Αθήνα: Πώς διαμορφώνεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά – Η διαδικασία των αιτήσεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:21 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Μαρίν Λεπέν: Την επικύρωση των πρωτόδικων ποινών της πρότεινε ο εισαγγελέας – Τι σημαίνει η στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι

Ο γενικός εισαγγελέας του Παρισιού πρότεινε κατά τη διάρκεια της σημερινής του αγόρευσης την ε...
18:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αμβούργο: Αυτούς που παρήγγειλαν το σαμποτάζ στα πολεμικά πλοία αναζητούν οι γερμανικές αρχές – Ποιος είναι ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη

Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί αξιωματικοί και τεχνικοί ανακάλυψαν το σαμποτάζ που είχε γίνε...
18:13 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ιράν: Το καθεστώς φοβάται ότι μια αμερικανική επίθεση μπορεί να αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες και να διακινδυνεύσει την εξουσία του

Η ηγεσία του Ιράν ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι μια επίθεση των ΗΠΑ θα μπορούσε να κλονίσει...
18:08 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Σοκ στη Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε 60χρονη καθηγήτρια την ώρα του μαθήματος

Σοκ στη Γαλλία από σοβαρό επεισόδιο που συνέβη την Τρίτη (3/2) μέσα σε σχολική αίθουσα, όταν έ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα