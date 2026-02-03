ΗΠΑ: Κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο Lincoln

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε την Τρίτη ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln (Αβραάμ Λίνκολν) στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters την Τρίτη.

Το ιρανικό drone ήταν ένα Shahed-139 το οποίο πετούσε προς το αεροπλανοφόρο, αλλά καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Τα ιρανικά πολεμικά πλοία στο Ορμούζ

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι οπλισμένα ιρανικά πλοία προσέγγισαν αμερικανικό δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ. Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο με αμερικανική σημαία προσεγγίστηκε από ιρανικά πολεμικά σκάφη, τα οποία απείλησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο, στο στενό του Ορμούζ, αλλά τελικώς το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του υπό στρατιωτική συνοδεία.

Το περιστατικό συνέβη εν μέσω έντονων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, λίγες μόνο ημέρες πριν από τις αναμενόμενες διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Το Stena Imperative προσεγγίστηκε από τρία ζεύγη μικρών οπλισμένων σκαφών που ανήκουν στο Σώμα των Ιρανικών Επαναστατικών Φρουρών, ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, περίπου 16 ναυτικά μίλια βόρεια της ακτής του Ομάν, ανέφερε η εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας.

Τα πολεμικά σκάφη κάλεσαν το δεξαμενόπλοιο μέσω ασυρμάτου, διατάζοντας τον καπετάνιο «να σταματήσει τις μηχανές και να προετοιμαστεί για επιβίβαση», αλλά το πλοίο αύξησε την ταχύτητά του και συνέχισε την πορεία του, πρόσθεσε η εταιρεία, τονίζοντας ότι δεν εισήλθε ποτέ στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

«Το πλοίο συνοδεύεται τώρα από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ», ανέφερε η Vanguard Tech.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έρχεται ενώ οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να καθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.