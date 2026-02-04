Ντόναλντ Τραμπ: Τερμάτισε το shutdown – Υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που θέτει τέλος στο τριήμερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο είχε παραλύσει τις δημόσιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 31 Ιανουαρίου.
  • Σε τελετή στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπογραφή του νομοσχεδίου «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό».
  • Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 217 ψήφους υπέρ και 214 κατά, αποκαθιστώντας πλήρως την κυβερνητική λειτουργία και τερματίζοντας την τριήμερη δημοσιονομική παράλυση.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Τερμάτισε το shutdown – Υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το νομοσχέδιο που θέτει τέλος στο τριήμερο shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο είχε παραλύσει τις δημόσιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 31 Ιανουαρίου.

Σε τελετή στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την υπογραφή του νομοσχεδίου «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό», επισημαίνοντας πως «η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να σταματά τη λειτουργία του κράτους». Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε λίγο νωρίτερα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 217 ψήφους υπέρ –μεταξύ αυτών 21 Δημοκρατικών– και 214 κατά, στις οποίες συγκαταλέγονται και 21 Ρεπουμπλικάνοι.

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις ανάμεσα στα δύο κόμματα, με το βασικό σημείο τριβής να αφορά τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), λόγω των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη. Με την υπογραφή του νόμου, η κυβερνητική λειτουργία αποκαθίσταται πλήρως, τερματίζοντας την τριήμερη δημοσιονομική παράλυση που είχε επηρεάσει ομοσπονδιακές υπηρεσίες και χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους.

02:40 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

