Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του League Cup με δεύτερη νίκη επί της Τσέλσι

  • Η Άρσεναλ προκρίθηκε στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2018, επικρατώντας της Τσέλσι με συνολικό σκορ 4-2. Το καταληκτικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο “Wembley”.
  • Την πρόκριση «σφράγισε» ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος στο 90+7′ διαμόρφωσε το τελικό 1-0 στον επαναληπτικό, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.
  • Η ομάδα του Βορείου Λονδίνου αναμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό της στον τελικό, ο οποίος θα προκύψει από την αυριανή αναμέτρηση μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ.
Στον τελικό του League Cup Αγγλίας για 9η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2018 προκρίθηκε η Άρσεναλ, καθώς νίκησε με 1-0 με την Τσέλσι στο “Emirates” και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-2 στον πρώτο αγώνα, έκλεισε το «εισιτήριό» της για το καταληκτικό παιχνίδι της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στις 22 Μαρτίου στο “Wembley” (17:00).

Η Τσέλσι πίεσε με όλες τις δυνάμεις της για να βρει ένα γκολ και να στείλει το ζευγάρι στην παράταση, όμως η άμυνα της Άρσεναλ είχε πολύ στιβαρή εικόνα ως τις καθυστερήσεις, όταν στο στο 90+7′ σε μία αντεπίθεση ο Κάι Χάβερτς πέρασε και τον γκολκίπερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, σκοράροντας κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Τώρα η ομάδα του Βορείου Λονδίνου περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στον τελικό στο Γουέμπλεϊ από την αυριανή αναμέτρηση μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Νιούκαστλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ημιτελικών του League Cup Αγγλίας (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχουν ως εξής:

  • Άρσεναλ-Τσέλσι 1-0 (3-2)
  • Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ 04/02 (2-0)

