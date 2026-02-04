Χίος: Τεράστια κινητοποίηση στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο διακινητών – «Ετοιμάζονται για χειρουργείο οι τραυματίες» λέει ο δήμαρχος

Χίος: Τεράστια κινητοποίηση στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο διακινητών – «Ετοιμάζονται για χειρουργείο οι τραυματίες» λέει ο δήμαρχος
Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται το νοσοκομείο της Χίου, όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες από το σοβαρό επεισόδιο στη θάλασσα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. Όπως έγινε γνωστό, οι ιατρικές υπηρεσίες του νησιού λειτουργούν στο μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας, με όλους τους γιατρούς να έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα αν εφημερεύουν ή όχι.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε ότι «όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι, είναι ήδη στο νοσοκομείο». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαλογή των περιστατικών, ενώ δύο τραυματίες πρόκειται να εισαχθούν άμεσα στο χειρουργείο. Ανέφερε επίσης ότι μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς όμως να είναι η έγκυος που μεταφέρθηκε μεταξύ των διασωθέντων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα τελευταία στοιχεία από το Λιμενικό Σώμα αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά, ενώ έχουν ανασυρθεί νεκροί 12 άνδρες και δύο γυναίκες.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να ενισχυθεί το νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε». Παράλληλα, επισήμανε πως οι σοροί των θυμάτων δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

