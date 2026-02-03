Χίος: 14 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και σκάφους διακινητών

Σε τραγωδία κατέληξε η εμπλοκή σκάφους του Λιμενικού Σώματος με λέμβο που μετέφερε μετανάστες, το βράδυ της Τρίτης, ανοιχτά της Χίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια επιχείρησης αναχαίτισης της λέμβου που κινούνταν προς τις ελληνικές ακτές, σημειώθηκε σύγκρουση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκατέσσερις άνθρωποι, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το Λιμενικό και την Πολεμική Αεροπορία να συντονίζουν τις δυνάμεις τους στη θαλάσσια περιοχή, όπου έχει εκδοθεί NOTAM για την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Οι Αρχές αναφέρουν ότι υπάρχουν αγνοούμενοι, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στην προσπάθεια εντοπισμού επιζώντων στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού από τις Οινούσσες εντόπισε τη λέμβο και έδωσε σήμα να επιστρέψει πίσω. Οι διακινητές φέρονται να κινήθηκαν απειλητικά προς το πλοίο των λιμενικών και τότε σημειώθηκε η σύγκρουση, κοντά στην περιοχή Μυρσινίδι. Ορισμένοι επιβαίνοντες έπεσαν στη θάλασσα.

Στη λέμβο των μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άτομα, αρκετά από τα οποία βρέθηκαν στη θάλασσα και έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Μέχρι στιγμής, 24 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Χίου, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα και δύο λιμενικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, αλλά παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι διασώστες παραμένουν σε ετοιμότητα για τη μεταφορά πιθανών νέων τραυματιών. Παράλληλα, ένα ελικόπτερο Super Puma πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες.

Η περιοχή βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας για να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

