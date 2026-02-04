Αντίστροφη μέτρηση για το «μπλόκο» στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών – Μέσω Kids Wallet η ταυτοποίηση ηλικίας

  • Θέμα χρόνου είναι το «μαύρο» στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, με την επιβολή περιορισμών να θεωρείται δεδομένη και να ανακοινώνεται σύντομα, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.
  • Η επιβεβαίωση ηλικίας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Kids Wallet, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε αναφερθεί ήδη από πέρυσι στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης για το θέμα.
  • Ανάλογα μέτρα έχουν λάβει ήδη η Αυστραλία και η Γαλλία, ενώ η Ισπανία σχεδιάζει επίσης περιορισμούς. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η ξαφνική μετάβαση στο μπλοκάρισμα κρύβει κινδύνους λόγω της «αντιδραστικότητας» των εφήβων.
Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι το «μαύρο» στα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών και στην Ελλάδα.

Το Reuters αποκάλυψε χθες ότι σε επικοινωνία που είχε με Έλληνα ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, μεταφέρθηκε ότι η εν λόγω επιβολή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι δεδομένη στη χώρα μας και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε παρέμβασή του σε εκδήλωση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, είχε αναφερθεί στην ανάγκη παγκόσμιας δράσης.

«Στην Ελλάδα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω και να εξετάσουμε σοβαρά την απαγόρευση της χρήσης των κοινωνικών μέσων από την ηλικία των 16 και κάτω. Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση και θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή τη νομοθεσία, αλλά η δυσκολία δεν αποτελεί δικαιολογία», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όπως έχει δηλώσει στην εφημερίδα «Απογευματινή» η Κέλλυ Ιωάννου, Καθηγήτρια Ψηφιακής Εγκληματολογίας και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας, η ξαφνική μετάβαση από την ελευθερία του διαδικτύου στο μπλοκάρισμα κρύβει κινδύνους , αφού στους εφήβους λειτουργεί έντονα η «αντιδραστικότητα»: «Όταν νιώθουν ότι χάνουν απότομα την αυτονομία τους, αυξάνεται η παρόρμηση να παρακάμψουν τον κανόνα. Η ασφαλής λύση δεν είναι ο… κόφτης, αλλά η κλιμάκωση».

Τι εξετάζεται

Στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια, όπως η σταδιακή και περιορισμένη χρήση για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών και η πλήρης απαγόρευση για μικρότερες ηλικίες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το όριο να αυξηθεί ακόμη και στα 16 έτη.

Καθοριστικό ρόλο στον τελικό προσδιορισμό της ηλικίας θα έχει και η εισήγηση της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Παράλληλα, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ενημερώσει εδώ και καιρό τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες για τις προθέσεις της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η επιβεβαίωση ηλικίας θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω του Kids Wallet, ενός μοντέλου που αναμένεται να υιοθετηθεί μελλοντικά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες εμφανίζονται διατεθειμένες να συνεργαστούν, ωστόσο μέχρι στιγμής δηλώνουν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, επιδιώκοντας ουσιαστικά να κερδίσουν χρόνο.

Οι χώρες που προχωρούν σε ανάλογα μέτρα

Η Ισπανία ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να προχωρήσει στο μέτρο αυτό για εφήβους κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τα διευθυντικά στελέχη προσωπικά υπεύθυνα για τις εκφράσεις μίσους και για παράνομο περιεχόμενο στις πλατφόρμες τους.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών. Επίσης πριν από λίγες ημέρες, η κάτω Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media σε μαθητές κάτω των 15 ετών, με στόχο να προστατευθεί η υγεία τους. Το κείμενο που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Μακρόν εγκρίθηκε από τα μέλη της Βουλής (130 ψήφοι υπέρ και 21 κατά) και είναι προς εξέταση στη Γερουσία.

