Λατινοπούλου: Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει; – Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους λαθροδιακινητές

  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», δήλωσε πως «όποιος εισβάλλει παράνομα σε μια χώρα, είναι λαθρομετανάστης», ενώ τάχθηκε υπέρ της θανατικής ποινής για τους διακινητές.
  • Ερωτηθείσα για τα μέτρα που θα εφάρμοζε στο μεταναστευτικό, πρότεινε τη σύλληψη όποιου παραβιάζει τα σύνορα και τη μεταφορά του σε «κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά», χωρίς επιδόματα.
  • Η ίδια επανέλαβε το αίτημά της για θανατική ποινή στους διακινητές, το οποίο έχει διατυπώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ διερωτήθηκε: «Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;».
«Όποιος εισβάλλει παράνομα σε μια χώρα, είναι λαθρομετανάστης» τόνισε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στο MEGA, ενώ τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρότερων ποινών στους διακινητές, φτάνοντας μέχρι και τη θανατική ποινή.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ερωτηθείσα για τα μέτρα που θα εφάρμοζε στο μεταναστευτικό αν αναλάμβανε αρμόδια υπουργός, απάντησε:

«Να ξέρουν διεθνώς ότι όποιος προσπαθήσει να παραβιάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται αυτομάτως, μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. Δεν είναι σκληρό μέτρο, είναι το αυτονόητο και λογικό σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Δεν θα πάρει ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια, ούτε το καθετί για την Υγεία. Και όποιος το ξέρει αυτό, δεν θα έρθει».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιβολής αυστηρότερων ποινών στους διακινητές, φτάνοντας μέχρι και τη θανατική ποινή. Όπως είπε, το αίτημα αυτό το έχει ήδη διατυπώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνδέοντάς το με ζητήματα εγκληματικότητας και κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη.

Όταν ο δημοσιογράφος, Τάκης Χατζής αντέδρασε σχετικά με τους χαρακτηρισμούς της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ανεξέλεγκτα μεταναστευτικές ροές.

«Ας μαζέψουμε τότε όλη την Αφρική και την Ασία και όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα, λες και χωράμε, και τα Ελληνόπουλα περνάνε καλά. Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;», είπε συγκεκριμένα.

11:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

