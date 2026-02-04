Μηταράκης: Θλίψη για την τραγωδία στη Χίο – Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση

Ανάρτηση έκανε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς ανοιχτά της Χίου.

Ο Νότης Μηταράκης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη στο Facebook

«Θλίψη για το χθεσινό τραγικό περιστατικό στη Χίο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Πρέπει επιτέλους να τελειώνουμε με τους λαθροδιακινητές και την παράνομη μετανάστευση, που βάζουν ανθρώπους σε κίνδυνο για οικονομικά οφέλη.

Συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή που καθημερινά προστατεύει τα σύνορά μας και διασώζει ανθρώπους.

Συγχαρητήρια σε όλο το σύστημα υγείας (νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές, ΕΚΑΒ) και όλους όσοι συνέβαλαν για την διάσωση και περίθαλψη των επιβαινόντων».