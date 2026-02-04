Χρήστος Μάστορας: Ακύρωσε την εμφάνισή του σε φιλανθρωπική συναυλία την τελευταία στιγμή

Η φιλανθρωπική συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/2) στο NOX, ήταν μια πρωτοβουλία της μαθήτριας της Α’ Λυκείου, Εύας Κοταρίδη, στο πλαίσιο του Personal Project της. Την προσπάθειά της στήριξαν ο Αντώνης Ρέμος, η Δέσποινα Βανδή και ο Χρήστος Μάστορας.

Λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας, ο Χρήστος Μάστορας ακύρωσε την εμφάνισή του. Σύμφωνα με την εκπομπή Happy Day, ο τραγουδιστής φέρεται να ανέβασε πυρετό.

Το θέμα συζητήθηκε περαιτέρω όταν η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο καλλιτέχνης είχε θεαθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός που δείχνει ότι η ακύρωση έγινε την τελευταία στιγμή.

Αργότερα υπήρξε επίσημη ενημέρωση πως ο Χρήστος Μάστορας είναι άρρωστος και ακυρώνονται όλες οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις μέχρι την Παρασκευή.