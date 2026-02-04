Τραγωδία στη Χίο: Υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες το φουσκωτό – Δεν υπήρξαν πυροβολισμοί

Την ώρα που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων μετά το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το φουσκωτό περίπου 8 μέτρων, ήταν υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με εμφανή τα σημάδια της πρόσκρουσης στη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Αμέσως στήθηκε τεράστια επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα να διασωθούν 24 άτομα και όλοι οι ανήλικοι. Από τους διασωθέντες έγινε γνωστό ότι όλοι είναι Αφγανοί και ένας Μαροκινός ο οποίος ελέγχεται.

Το περιστατικό έγινε 1,5 μίλι από τη Χίο, καθαρά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και επισημαίνεται ότι δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.