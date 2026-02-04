Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Μια τυχαία κουβέντα μπορεί να κρύβει απαντήσεις για όσα μας απασχολούν»

Σύνοψη από το

  • Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, τέσσερα ζώδια θα δεχτούν ένα ισχυρό μήνυμα από το σύμπαν, που προμηνύει θεραπεία, συμφιλίωση και υγιέστερες συναισθηματικές ανταλλαγές.
  • Ταύρος, Λέων, Παρθένος και Υδροχόος είναι τα ζώδια που καλούνται να δώσουν προσοχή στις συμπτώσεις, καθώς το σύμπαν στέλνει προσωπικά μηνύματα.
  • Οι συζητήσεις, οι αναμνήσεις και οι χειρονομίες μεταφέρουν μηνύματα από το σύμπαν για το τι χρειάζεται την προσοχή μας, σηματοδοτώντας μια ημέρα αποκατάστασης και ανανέωσης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

4 Φεβρουαρίου: Τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι απ' το σύμπαν - "δώστε προσοχή στις συμπτώσεις". Φωτογραφία: Freepik
Φωτογραφία: Freepik

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, το σύμπαν στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε τέσσερα ζώδια . Η αστρολογική αύρα της Τετάρτης μας καλεί να αναλογιστούμε με απόλυτη ειλικρίνεια πού βρισκόμαστε σε σχέση με την αγάπη και την αξία που δίνουμε στον εαυτό μας. Αυτή την ημέρα, οι οιωνοί που εμφανίζονται δείχνουν τον δρόμο προς τη λύτρωση και τη συναισθηματική ισορροπία.

Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026: Ζυγοί, τιμήστε την ανάγκη σας για αναζωογόνηση

Μια τυχαία κουβέντα, μια ανάμνηση ή μια απλή κίνηση κρύβουν μέσα τους απαντήσεις για όσα μας απασχολούν. Είναι η στιγμή της επούλωσης και της νέας αρχής. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με όλη μας την ψυχή.

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν

  • Ταύρος,
  • Λέων,
  • Παρθένος,
  • Υδροχόος

Ταύρος

Στις 4 Φεβρουαρίου, κάτι μικρό αλλά σημαντικό (για εσάς) συμβαίνει. Αυτό σας κάνει να σκεφτείτε όσα έχετε αποδεχτεί ως φυσιολογικά.  Το σύμπαν σας στέλνει ένα σημάδι που σας δείχνει ότι η καρδιά σας δεν είναι πραγματικά τόσο αφοσιωμένη σε ό,τι έχετε δώσει την ενέργειά σας.

Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να βελτιώνεται αισθητά μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου – «Τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο»

Είναι το είδος του σοκ που σας κάνει να επιθυμείτε και να γνωρίζετε ότι χρειάζεστε μία αλλαγή στη ζωή σας. Αξίζετε περισσότερα, Ταύροι. Δεν είστε εδώ για να αποδέχεστε το ελάχιστο, είτε πρόκειται για φιλίες είτε για ρομαντικές σχέσεις. Αυτή η συνειδητοποίηση σας ωθεί να τιμήσετε τον εαυτό σας και να ανακτήσετε τον αυτοσεβασμό σας. Μόλις το κάνετε, οι άλλοι θα ανταποκριθούν διαφορετικά.

Λέων

Το σύμπαν σας στέλνει ένα συναισθηματικό μήνυμα, το οποίο είναι τυλιγμένο με ευαλωτότητα, Λέοντες.  Στις 4 Φεβρουαρίου, κάποιος θα σας πει μια αλήθεια για την αγάπη που δεν θέλατε να ακούσετε. Το σημάδι που λαμβάνετε από το σύμπαν σας ενθαρρύνει να απομακρυνθείτε από μια κατάσταση που δεν σας σέβεται.

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Τοξότες, σας εξαντλεί να είστε συνεχώς «στην τσίτα» και ψάχνετε κάτι διαφορετικό

Η αστρολογική ενέργεια της Τετάρτης το καθιστά ξεκάθαρο: έχετε συμβιβαστεί με τον εαυτό σας. Πρέπει να το αναγνωρίσετε, Λέοντες. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι είναι δική σας ευθύνη να επιλέξετε αν θα το αφήσετε να συνεχιστεί ή αν θα το τερματίσετε οριστικά.

Παρθένος

Η αστρολογική ενέργεια της Τετάρτης φέρνει στην επιφάνεια κάποια μοτίβα που νομίζατε ότι είχατε αφήσει πίσω σας.  Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα κάτι εκεί, που επιμένει και σας ταλαιπωρεί βαθιά μέσα σας, Παρθένοι.  Στις 4 Φεβρουαρίου, το σύμπαν στέλνει ένα δυνατό μήνυμα. Σας θυμίζει ότι μερικές από αυτές τις παλιές συνήθειες εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους.

Νιώσατε ότι υπερβάλλετε, και όμως, εξακολουθείτε να το κάνετε. Τώρα που είναι προφανές, θέλετε να το ξεπεράσετε. Μερικά από αυτά έχουν να κάνουν με το πώς νιώθετε για τον εαυτό σας.  Η ειρωνεία είναι ότι έχετε ξεπεράσει αυτή την ανασφάλεια εδώ και χρόνια, και όμως, αντιδράτε με τον ίδιο τρόπο. Μόλις κατανοήσετε τι κάνετε, θα μπορέσετε να αποδεχτείτε τόσο τον εαυτό σας όσο και τους άλλους.

Υδροχόος

Για εσάς, Υδροχόοι, το μήνυμα από το σύμπαν έρχεται με τη μορφή μιας συνομιλίας που ακούτε κατά τύχη από δύο άτομα.  Μπορεί να συμμετέχετε ή όχι σε αυτήν την επικοινωνία, αλλά στις 4 Φεβρουαρίου, κάτι που ειπώθηκε ενδιάμεσα θα σας μείνει και θα συνεχίσει να ηχεί στο μυαλό σας.

Αυτό που ακούτε πιθανότατα θα ανοίξει μια παλιά πληγή μέσα σας, κάτι που νομίζατε ότι είχε κλείσει και έχει επουλωθεί. Μην ανησυχείτε, προχωράτε μπροστά, αλλά εκείνη η μικρή υπενθύμιση μπορεί να σας αποδιοργανώσει.  Αυτό το μήνυμα σας καλεί να κοιτάξετε βαθιά μέσα σας και να καταλάβετε γιατί αντιδράτε τόσο έντονα.

Αυτή τη μέρα, θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει ακόμα κάποια θεραπεία που χρειάζεται να γίνει. Δεν πειράζει, Υδροχόοι, τα καταφέρατε και θα το ξεπεράσετε!

 

09:00 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

