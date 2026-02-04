Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026: Ζυγοί, τιμήστε την ανάγκη σας για αναζωογόνηση

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (4/2/2026)

Κριός

Κριέ, η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σου στις μικρές, συχνά παραμελημένες συνήθειες που διαμορφώνουν αθόρυβα ολόκληρη τη ζωή σου. Τα πάντα —από το πρωινό σου ξύπνημα μέχρι τις εργασιακές σου συνήθειες— βρίσκονται σε φάση ανανέωσης στις 4 Φεβρουαρίου.

Συνειδητοποιείς ότι το πάθος από μόνο του δεν αρκεί για να στηρίξει το όραμά σου. Η αφοσίωση απαιτεί συστήματα. Αυτή την Τετάρτη σε ενδιαφέρει να μάθεις πώς να τροφοδοτείς τη “φωτιά” σου, έτσι ώστε να μην “σβήσει”.

Ταύρος

Ταύρε, η σχέση σου με την απόλαυση, τη δημιουργικότητα και τον ρομαντισμό επαναπροσδιορίζεται στις 4 Φεβρουαρίου. Καλείσαι να παρατηρήσεις πού η χαρά έχει γίνει περιστασιακή, ασυνεπής ή θεωρείται δεδομένη —είτε από εσένα είτε από τους άλλους.

Την Τετάρτη, σου ζητείται να δώσεις περισσότερη προσοχή σε ό,τι σε εξιτάρει. Προστάτευσε αυτά τα οποία επιθυμείς, με δομή.

Δίδυμοι

Δίδυμε, τα συναισθηματικά σου θεμέλια και η ιδιωτική σου ζωή αναδιοργανώνονται αθόρυβα στις 4 Φεβρουαρίου. Ίσως νιώσεις μια ανεπαίσθητη ανάγκη να «τακτοποιήσεις» συναισθήματα που εκκρεμούν, παλιές αναμνήσεις ή παραμελημένους οικιακούς χώρους.

Την Τετάρτη, υπάρχει χώρος για μια ήπια συναισθηματική επεξεργασία. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς τα πάντα μαζί σου στο μέλλον. Όταν το εσωτερικό σου περιβάλλον είναι καθαρό, η αίσθηση είναι υπέροχη.

Καρκίνος

Καρκίνε, τα λόγια σου έχουν μια ασυνήθιστη δύναμη στις 4 Φεβρουαρίου. Οι συζητήσεις μπορεί να μοιάζουν πιο ουσιαστικές, με κάθε λέξη να αποκαλύπτει περισσότερα και να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.

Την Τετάρτη, ίσως παρατηρήσεις τον εαυτό σου να «στρογγυλεύει» την αλήθεια σου για να διατηρήσεις την ηρεμία ή να δίνεις υπερβολικές εξηγήσεις για να νιώσεις ασφάλεια. Η σαφήνεια γίνεται η συναισθηματική σου προστασία. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς για να εμπιστευτείς τη φωνή σου και θα δεις πώς η σύνδεσή σου με τους άλλους βαθαίνει με φυσικό τρόπο.

Λέων

Λέοντα, στις 4 Φεβρουαρίου η σχέση σου με την αυτοεκτίμηση έρχεται στο προσκήνιο. Ίσως συνειδητοποιήσεις λεπτούς τρόπους με τους οποίους υποτιμάς τον χρόνο, την ενέργεια ή τα χαρίσματά σου, ή περιπτώσεις όπου δίνεις υπερβολικά πολλά χωρίς να αναπληρώνεις τις δυνάμεις σου.

Η Σελήνη στον Παρθένο αυτή την Τετάρτη είναι ένα κάλεσμα να βελτιώσεις τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεσαι την αγάπη, διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου και δέχεσαι τον έπαινο και την υποστήριξη. Η αφθονία μεγαλώνει όταν τη διαχειρίζεται κανείς με σοφία.

Παρθένος

Παρθένε, είναι πιθανό να είσαι ασυνήθιστα συντονισμένος με τους εσωτερικούς σου ρυθμούς και τις σκέψεις σου, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιό σου στις 4 Φεβρουαρίου. Μπορείς να νιώσεις αμέσως πότε κάτι δεν πάει καλά στο περιβάλλον σου.

Χρησιμοποίησε τη συναισθηματική σου ευαισθησία για να επαναπροσδιορίσεις την πορεία σου, αντί να ασκήσεις κριτική. Βελτίωσε τον τρόπο που εκφράζεσαι, ώστε να αντικατοπτρίζει πιο πιστά τις αξίες σου. Με μερικές αλλαγές, η εξωτερική σου ζωή θα καθρεφτίζει την εσωτερική σου αλήθεια και τις βασικές σου αρχές.

Ζυγός

Ζυγέ, στις 4 Φεβρουαρίου ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς, να ξεκουραστείς ή να απομακρυνθείς από περιττό «συναισθηματικό θόρυβο». Πρόκειται για μία απαραίτητη ενεργειακή εξυγίανση.

Την Τετάρτη, βάλε τα δυνατά σου να απελευθερωθείς από υποχρεώσεις, αφηγήματα ή σχέσεις που σε εξαντλούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου. Η μοναχικότητα είναι μια μορφή αυτοσεβασμού. Τίμησε την ανάγκη σου για αναζωογόνηση.

Σκορπιός

Σκορπιέ, την Τετάρτη γίνεται ένα ξεκαθάρισμα στο κοινωνικό σου περιβάλλον και στις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες σου. Παρατηρείς ποιες σχέσεις σε «τρέφουν» πραγματικά και ποιες μοιάζουν υποκριτικές ή ασύμβατες με εσένα.

Μια ισχυρή στιγμή για «ξεσκαρτάρισμα» έρχεται στις 4 Φεβρουαρίου, ως πράξη αφοσίωσης στον εσωτερικό σου κόσμο. Η συναισθηματική οικειότητα και η φιλοδοξία ανθίζουν σε «καθαρά» περιβάλλοντα. Όταν ο κύκλος σου είναι ευθυγραμμισμένος με τις αξίες σου, η δύναμή σου σταθεροποιείται.

Τοξότης

Τοξότη, η δημόσια «ταυτότητά» σου και η επαγγελματική σου κατεύθυνση περνούν από μια ήπια αναθεώρηση στις 4 Φεβρουαρίου. Με τη Σελήνη στον γειωμένο Παρθένο, είσαι πιο συνεπής με τις φιλοδοξίες σου την Τετάρτη.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται μέσω πίεσης, αλλά μέσω αφοσίωσης. Βασιζόσουν στην ορμή χωρίς δομή, αλλά σήμερα σου υπενθυμίζεται ότι η αξιοπιστία αποτελεί μια μορφή χαρίσματος.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, οι πεποιθήσεις σου και τα όνειρά σου για το μέλλον επαναπροσδιορίζονται στις 4 Φεβρουαρίου. Νιώθεις την ανάγκη να αξιολογήσεις εκ νέου τις αξίες σου, το τι μαθαίνεις και πού επενδύεις την ενέργειά σου.

Δεν αξίζουν τα πάντα που σε εμπνέουν την ισόβια αφοσίωσή σου. Η σοφία πλέον έρχεται μέσα από τη διάκριση. Επίλεξε τις φιλοσοφίες σου προσεκτικά, και η αυτοπεποίθησή σου θα ενισχυθεί.

Υδροχόος

Υδροχόε, η 4η Φεβρουαρίου φέρνει στο προσκήνιο τις συναισθηματικές ανταλλαγές και τις κοινές δεσμεύσεις. Ίσως παρατηρήσεις σημεία όπου τα όρια είναι ασαφή ή όπου οι προσδοκίες παραμένουν ανείπωτες.

Η Τετάρτη είναι μια στιγμή για ενεργειακή ειλικρίνεια. Το ξεκαθάρισμα των «αόρατων συμβολαίων» αποκαθιστά την εμπιστοσύνη. Να θυμάσαι πως όταν οι σχέσεις σου είναι διαφανείς, η ευαλωτότητα μοιάζει πιο ασφαλής.

Ιχθύες

Ιχθύ, οι προσωπικές σου σχέσεις απαιτούν μεγαλύτερη σαφήνεια και συνέπεια. Στις 4 Φεβρουαρίου, ίσως παρατηρήσεις περιπτώσεις όπου η αγάπη εκφράστηκε περισσότερο μέσω συναισθημάτων παρά μέσω πράξεων και συνεπούς στάσης.

Η Σελήνη στον Παρθένο αυτή την Τετάρτη σου διδάσκει ότι η αφοσίωση αποδεικνύεται μέσα από την παρουσία, την αξιοπιστία και τη φροντίδα. Η δομή δεν περιορίζει τον ρομαντισμό. Αντίθετα, στην πραγματικότητα τον προστατεύει.