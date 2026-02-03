Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026: Τοξότες, σας εξαντλεί να είστε συνεχώς «στην τσίτα» και ψάχνετε κάτι διαφορετικό

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (3/2/2026)

Κριός

Κριοί, ίσως προκύψουν ερωτήματα που θα σας βοηθήσουν να επανεξετάσετε πώς κοστολογείτε τον χρόνο, την εργασία, τη συναισθηματική σας διαθεσιμότητα και τη δημιουργική σας παραγωγή. Υπήρξατε γενναιόδωροι μέχρι σημείου εξάντλησης. Αποδεχόσασταν λιγότερα από όσα αξίζετε, επειδή σας φαινόταν ευκολότερο από το να διεκδικήσετε τη θέση σας. Η σημερινή μέρα φέρνει μια ήσυχη αλλά σταθερή επαναπροσαρμογή.

Ταύρος

Ταύροι, βρίσκεστε εν μέσω ενός βαθύ επαναπροσδιορισμού του εαυτού σας. Αυτό δεν είναι μια επιφανειακή αλλαγή, αλλά μια υπαρξιακή “αποβολή” παλαιών στοιχείων. Ταυτότητες που χτίστηκαν γύρω από την επιβίωση, την προβλεψιμότητα ή την ανάγκη να ευχαριστείτε τους άλλους, αρχίζουν να σας προκαλούν κλειστοφοβία. Θυμηθείτε ότι σταθερότητα δεν σημαίνει να μένετε αμετάβλητοι, αλλά να έχετε αρκετά γερές ρίζες ώστε να μπορείτε να αναπτυχθείτε.

Δίδυμοι

Πολλά από όσα αλλάζουν μέσα σας είναι αόρατα στους άλλους. Το υποσυνείδητό σας αναδιοργανώνεται πλήρως. Οι παλιοί φόβοι, οι κληρονομημένες ανησυχίες και οι εσωτερικευμένες αφηγήσεις αρχίζουν να χαλαρώνουν τη δύναμή τους πάνω σας.

Αισθάνεστε πιο εσωστρεφείς, ονειροπόλοι ή συναισθηματικά ευάλωτοι. Πρόκειται για μια ψυχική αποτοξίνωση. Καθαρίζετε τον χώρο για νέες πνευματικές δομές. Δώστε μεγάλη προσοχή στα όνειρά σας, τη διαίσθησή σας και τα λεπτά συναισθηματικά σήματα που λαμβάνετε.

Καρκίνος

Η σχέση σας με το κοινωνικό σύνολο περνάει από μια φάση επαναπροσδιορισμού. Γίνεστε πιο επιλεκτικοί σχετικά με το ποιος έχει πρόσβαση στον συναισθηματικό σας κόσμο και στα μακροπρόθεσμα όνειρά σας.

Κάποιες συνδέσεις μπορεί τώρα να φαίνονται ασύμβατες. Μαθαίνετε ότι η πίστη δεν απαιτεί την αυτοακύρωσή σας και ότι το “ανήκειν” δεν προϋποθέτει την εξάντληση των ορίων σας. Το μέλλον σας χτίζεται πάνω στον συντονισμό, όχι στην υποχρέωση.

Λέων

Η δημόσια ζωή σας και οι προσωπικές σας αξίες έρχονται σε διάλογο. Μπορεί να νιώθετε δυσαρέσκεια για ρόλους, καριέρες ή φήμες που δεν αντικατοπτρίζουν πλέον την εσωτερική σας αλήθεια.

Η αναγνώριση χωρίς ακεραιότητα σας φαίνεται κενή αυτή τη στιγμή. Διψάτε για έργο και προβολή που τιμά τη δημιουργικότητα και τη συνείδησή σας. Μόλις σταματήσετε να “περνάτε από οντισιόν” για να κερδίσετε την έγκριση των άλλων και αρχίσετε να εκφράζετε τις πεποιθήσεις σας, η επιρροή σας θα γίνει μαγνητική.

Παρθένος

Η κοσμοθεωρία σας επεκτείνεται πέρα από τα κληρονομημένα πλαίσια. Πεποιθήσεις που κάποτε αποδεχόσασταν χωρίς ερωτήσεις, τώρα σας φαίνονται ανεπαρκείς. Αμφισβητείτε πολιτισμικά αφηγήματα, πνευματικές υποθέσεις και εκπαιδευτικές διαδρομές.

Αυτό που βιώνετε είναι μια πνευματική απελευθέρωση. Διαμορφώνετε τη δική σας φιλοσοφία ζωής μέσα από τις εμπειρίες σας και όχι μέσα από θεωρίες. Η περιέργεια είναι ο οδηγός σας.

Ζυγός

Ζυγέ, η οικειότητα, η εμπιστοσύνη και η συναισθηματική ανταλλαγή βρίσκονται υπό επαναδιαπραγμάτευση. Ίσως αναλογίζεστε πού κάνατε υπερβολικούς συμβιβασμούς προκειμένου να διατηρήσετε την αρμονία.

Πιθανόν να δώσατε πρόσβαση σε άτομα που δεν ήταν έτοιμα να την τιμήσουν. Η σημερινή μέρα σάς δίνει την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε την ευαλωτότητα με τους δικούς σας όρους. Μαθαίνετε ότι το να είστε ανοιχτοί δεν απαιτεί την προδοσία του εαυτού σας. Η αληθινή σύνδεση προκύπτει όταν και οι δύο πλευρές παραμένουν αυτόνομες.

Σκορπιός

Σκορπιέ, το τοπίο των σχέσεών σας μεταμορφώνεται. Είστε λιγότερο διατεθειμένοι να ανεχτείτε τη στασιμότητα, τις ανισορροπίες ισχύος ή τη συναισθηματική ασάφεια.

Συνεργασίες ή σχέσεις που κάποτε έμοιαζαν ασφαλείς, τώρα μπορεί να σας περιορίζουν. Σας προσφέρεται η επιλογή σχέσεων που υποστηρίζουν την εξέλιξή σας. Είτε πρόκειται για ερωτικούς, δημιουργικούς ή επαγγελματικούς δεσμούς, οι ενώσεις σας πρέπει πλέον να τιμούν την πορεία της ανάπτυξής σας. Οτιδήποτε λιγότερο θα σας φανεί ανυπόφορο.

Τοξότης

Πλέον, η ιδέα τού να είστε συνεχώς «στην τσίτα» και παραγωγικοί σάς προκαλεί ασφυξία. Συνειδητοποιείτε ότι το να τρέχετε όλη μέρα για να προλάβετε υποχρεώσεις δεν έχει νόημα, αν στο τέλος νιώθετε άδειοι.

Αυτό που ψάχνετε τώρα είναι ένας ρυθμός που αντέχεται. Θέλετε η καθημερινότητά σας να σας τρέφει, όχι να σας εξαντλεί. Καταλαβαίνετε ότι η αληθινή ελευθερία έρχεται όταν οι συνήθειές σας υπηρετούν εσάς και όχι το αντίστροφο. Αν οι πράξεις σας συμφωνούν με τα «θέλω» σας, τότε θα νιώθετε ελεύθεροι κάθε μέρα, και όχι μόνο στις διακοπές σας.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η απόλαυση διεκδικεί ξανά τη θέση που της αξίζει στη ζωή σας. Μπορεί να νιώσετε μια έντονη έλξη προς τη δημιουργική έκφραση, τον ρομαντισμό, το παιχνίδι και την εξερεύνηση των αισθήσεων.

Αν το τελευταίο διάστημα ήσασταν υπερβολικά εστιασμένος στις ευθύνες, αυτή η αλλαγή θα σας φανεί ταυτόχρονα συναρπαστική και αποπροσανατολιστική. Θυμηθείτε: η χαρά δεν είναι αντιπερισπασμός από τον σκοπό σας, αλλά πηγή ανθεκτικότητας.

Υδροχόος

Υδροχόοι, τα συναισθηματικά σας θεμέλια αναδομούνται. Νιώθετε την ανάγκη να εξετάσετε οικογενειακές ιστορίες, βιώματα από την παιδική σας ηλικία και το τι σημαίνει τελικά για εσάς “ασφάλεια”.

Τα παλιά μοτίβα συναισθηματικής αποστασιοποίησης ή υπερβολικής αυτονομίας αρχίζουν να μαλακώνουν. Το ζητούμενο είναι να μάθετε να νιώθετε “σαν στο σπίτι σας” μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Καθώς καλλιεργείτε την εσωτερική σας ασφάλεια, οι εξωτερικές σας σχέσεις θα σταθεροποιούνται. Γίνεστε εσείς το δικό σας καταφύγιο.

Ιχθύες

Ιχθύες, η φωνή σας αποκτά μια νέα αυθεντία. Μπορεί να νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε με περισσότερη ειλικρίνεια, δυναμισμό και σαφήνεια. Οι παλιές τάσεις για ασάφεια ή αυτολογοκρισία διαλύονται.

Πρόκειται για μια πνευματική και συναισθηματική κυριαρχία. Τα λόγια σας γίνονται εργαλεία ευθυγράμμισης. Μιλήστε με πρόθεση και γράψτε με θάρρος.