Λάρισα: Αναβίωσε στο Εφετείο η άγρια δολοφονία της 35χρονης Ιωάννας – «Θέλω να δικαιωθούν τα παιδιά της» είπε η μητέρα της

Αναβίωσε χθες (3/2) στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας η υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 35χρονης Ιωάννας, τον Σεπτέμβριο του 2022, με κατηγορούμενο τον τότε σύντροφό της.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο πρώην σύντροφος της και η μητέρα της, σύμφωνα με το larissanet.gr. Και οι δύο περιέγραψαν την κακοποίηση που είχε υποστεί η 35χρονη από τον κατηγορούμενο, με την μητέρα της να αναφέρεται σε ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης τον Αύγουστο του 2022 λίγες εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρή.

«Της είπα άφησε τον. Αυτός θα σε σκοτώσει» κατάθεσε η μητέρα της άτυχης γυναικάς περιγράφοντας την δύσκολη ζωή της κόρης της με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και την προσπάθεια της να ξεφύγει από αυτό το περιβάλλον.

Λίγο πριν ολοκληρώσει την κατάθεση της, η γυναίκα έβγαλε από το μπουφάν της και έδειξε στο δικαστήριο μια φωτογραφία της Ιωάννας και των παιδιών της. Η 35χρονη όταν δολοφονήθηκε ήταν μητέρα τριών παιδιών με την ανατροφή των δύο παιδιών να την αναλαμβάνει η γιαγιά τους. Φεύγοντας από το δικαστήριο η γυναίκα είπε: «Θέλω να δικαιωθούν τα παιδιά της».

Η δίκη συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως το άψυχο σώμα της Ιωάννας εντοπίστηκε τυλιγμένο σε μια κουβέρτα σε ένα υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Παπαναστασίου και ενώ ήταν ήδη νεκρή για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Η αιτία θανάτου ήταν ένα χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι από αμβλύ όργανο με τον τότε 27χρονο σύντροφό της πακιστανικής καταγωγής να θεωρείται ως ο πρώτος ύποπτος από τις Αστυνομικές αρχές. Αργότερα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Όπως προέκυψε τότε ο κατηγορούμενος είχε διαφύγει τον Σεπτέμβριο του 2022 από την Ελλάδα και εντοπίστηκε μετά από δύο χρόνια στην Ολλανδία όπου και συνελήφθη και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα μας για να δικαστεί. Σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε ισόβια κάθειρξη και τότε όπως και σήμερα αρνείται ότι ήταν αυτός που δολοφόνησε την Ιωάννα.