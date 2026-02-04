Γερμανία: Συνελήφθη 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων σε τρένο – «Τον χτυπούσε ανελέητα»

Ένας 36χρονος ελεγκτής εισιτηρίων, στη Γερμανία, σκοτώθηκε ύστερα από επίθεση που δέχτηκε ενώ εκτελούσε το καθήκον του σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο στην περιφέρεια, αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 36χρονος ελεγκτής, ονόματι Serkan C. και πατέρας δύο παιδιών, κατέληξε στο νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν από τη Δευτέρα το βράδυ, όπως μετέδωσε η BILD, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για το φρικτό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο Serkan C. δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανθρώπων σε τρένο μεταξύ Landstuhl και Homburg.

Η βίαιη επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Landstuhl, ενώ ο 36χρονος πραγματοποιούσε έλεγχο εισιτηρίων για μια ομάδα τεσσάρων ατόμων ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Ένας 26χρονος Έλληνας από την ομάδα αυτή επιτέθηκε στον ελεγκτή, έπειτα από διαπληκτισμό επειδή δεν μπορούσε να επιδείξει εισιτήριο. Σύμφωνα με την BILD, «ο άνδρας σηκώθηκε, έσπρωξε τον ελεγκτή και τον απείλησε άγρια με τη χειρονομία της γροθιάς».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ελεγκτής αρχικά προσπάθησε να αποκλιμακώσει την κατάσταση και διατήρησε απόσταση.

Όταν τελικά ζήτησε από τον παραβάτη να εγκαταλείψει το τρένο, ο άνδρας, σύμφωνα με μάρτυρες, άρχισε να χτυπά τον ελεγκτή ανελέητα.

Ο Serkan C. κατέρρευσε ύστερα από συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι.



Μία εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε στην BILD ότι «ο ύποπτος είναι 26χρονος Έλληνας πολίτης χωρίς κατοικία στη Γερμανία». Πρόσθεσε ότι «ο άνδρας παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστή χθες, ο οποίος εξέδωσε ένταλμα σύλληψης». Ο δράστης κατηγορείται σοβαρά για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία έφτασε περίπου δέκα λεπτά μετά την επίθεση και οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ στον ελεγκτή, που βρισκόταν στο έδαφος, ενώ ο δράστης προσήχθη με χειροπέδες.

Το πρωί της Τετάρτης, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, ήρθε η επιβεβαίωση της τραγωδίας: «Ο Serkan C. υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του», σύμφωνα με την Εισαγγελία, που ανακοίνωσε ότι «η νεκροψία του έχει προγραμματιστεί για σήμερα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, θα τηρηθεί πανεθνικά ενός λεπτού σιγή στις 3 μ.μ. τοπική ώρα, με ανακοινώσεις σε σταθμούς και τρένα.