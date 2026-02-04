Κόντρα στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο – Πλεύρης: «Εγώ πιστεύω το Λιμενικό, εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές» – Απαντήσεις ζητεί η αντιπολίτευση

Άγρια κόντρα ξέσπασε στη Βουλή με φόντο το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης τόνισε αρχικά ότι αυτό το συμβάν «καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές» και υποστήριξε ότι «υπήρξε σκάφος το οποίο εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα».

Τα όσα είπε ο κ. Πλεύρης προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, με τους περισσότερους εκπροσώπους να ζητούν αναλυτικά στοιχεία για το χθεσινό συμβάν, ενώ ορισμένοι κατηγόρησαν τον υπουργό για ρητορεία που δεν λαμβάνει υπόψη της την ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, τόνισε ότι όφειλε να βρίσκεται σήμερα στη Βουλή ο κ. Κικίλιας προκειμένου να δώσει απαντήσεις στην εθνική αντιπροσωπεία.

Ο κ. Πλεύρης παίρνοντας τον λόγο απάντησε ότι «εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Ελληνικό Λιμενικό».

Θάνος Πλεύρης: Το συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές

«Θέλω να σας ενημερώσω, για το χθεσινό τραγικό συμβάν στη Χίο, όπως έχω ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό και το Λιμενικό Σώμα. Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους, υπήρξε σκάφος το οποίο, αφού εντοπίστηκε από το Λιμενικό, προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε σκάφος του Λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί, όπως έχει αναφέρει το Λιμενικό καθώς επίσης και τραυματίες», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε:

«Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου, να δώσω συγχαρητήρια στις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού οι οποίοι έσωσαν τους ανθρώπους που έχουν διασωθεί, καθώς στο σύνολό τους βρέθηκαν στη θάλασσα, καθώς και για το γεγονός ότι φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας μας. Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να δώσουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συνέβη».

Οι αντιδράσεις

Για ξενοφοβική ρητορική έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας και τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς φτάσαμε σε 15 νεκρούς και ποιος ήταν ο χειρισμός.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι το κόμμα του αναγνωρίζει μεν την προσπάθεια των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού να διαφυλάττουν την ακεραιότητα της χώρας αλλά η χώρα ελέγχεται από διεθνείς φορείς σε σχέση με το σεβασμό απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών και πρέπει να υπάρξουν αναλυτικά στοιχεία για το χθεσινό συμβάν. Είναι υποχρέωση της πολιτείας για έρευνα σε βάθος, δεν είναι πολλοί οι μήνες από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Πύλο, επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Χθες είχαμε ένα νέο έγκλημα, το Αιγαίο μετατρέπεται σε υγρό τάφο, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και ζήτησε ενημέρωση πώς έγινε η σύγκρουση, αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλούς πλεύσης, αν έγιναν προσπάθειες απώθησης και ποιες εντολές είχε το Λιμενικό. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι το χθεσινό συμβάν στη Χίο συνοψίζει την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης η οποία έχει βαφτίσει πολιτική την αδράνειά της. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου κατηγόρησε τον κ. Πλεύρη για ρητορεία που δεν λαμβάνει υπόψη της την ανθρώπινη ζωή και τόνισε ότι όφειλε να βρίσκεται σήμερα στη Βουλή ο κ. Κικίλιας προκειμένου να δώσει απαντήσεις στην εθνική αντιπροσωπεία.

Τη βαθύτατη λύπη της Βουλής διατύπωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το προεδρείο ο Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και σημείωσε ότι διενεργείται έρευνα που θα δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Η απάντηση Πλεύρη

«Χθες οι 24 διασωθέντες είναι από τις γυναίκες και άνδρες του Ελληνικού Λιμενικού και όχι από επαγγελματίες ανθρωπιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού κάνουν τη δουλειά τους, φυλάνε τα σύνορα της πατρίδας και σώζουν κόσμο. Οι εγκληματίες είναι οι διακινητές, αυτοί που σε 8 μέτρα λέμβο βάλανε σχεδόν 40 άτομα, πήγαν να τους αφήσουν στις ακτές της Χίου, όταν τους εντόπισε το Ελληνικό Λιμενικό τους ζήτησε να σταματήσουν και οι διακινητές έστρεψαν τη λέμβο για να φύγουν και πέτυχαν και χτύπησαν, όπως βγαίνει από τις φωτογραφίες που έδωσε το Λιμενικό, το σκάφος του Λιμενικού», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και πρόσθεσε:

«Προφανώς γίνεται έρευνα, εγώ αναφέρομαι στην έκθεση και στην ενημέρωση του Ελληνικού Λιμενικού το οποίο και πιστεύω. Εσείς μπορεί να πιστεύετε τους διακινητές, εγώ πιστεύω το Ελληνικό Λιμενικό. Επειδή θα γίνει εδώ η συζήτηση που δεν θα αποφύγετε, υπάρχουν δύο άρθρα στο νομοσχέδιο τα οποία αυστηροποιούν το πλαίσιο για τους διακινητές, γι’ αυτούς που χθες έπνιξαν και σκότωσαν 15 άτομα, αυτοί ήταν οι διακινητές και 24 ανθρώπους τους έσωσε το Λιμενικό. Θέλω να δω πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έσπευσε και εξέδωσε πόρισμα, οφείλει να έρθει στη Βουλή ο κ. Κικίλιας επέμεινε η αντιπολίτευση.

«Προτρέχω σε συμπεράσματα; Εγώ σας μεταφέρω την ενημέρωση του Λιμενικού. Διενεργείται προανάκριση. Τους ανθρώπους που σώθηκαν, ποιος τους έσωσε;» είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.