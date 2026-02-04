Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης – Είναι πρωταγωνίστρια, όχι ουραγός

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με την Open ΑΙ και δηλώνοντας: «Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί».
  • Από το 2019, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα το οικοσύστημα της καινοτομίας, θεωρώντας το αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας.
  • Για την περαιτέρω ανάπτυξη, ο πρωθυπουργός επισήμανε την ανάγκη για κεφάλαια, υπολογιστική δύναμη, σαφές κανονιστικό πλαίσιο, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας για την ενοποίηση του χώρου έρευνας.
Η Ελλάδα μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε σήμερα το μεσημέρι σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι υλοποιείται η συνεργασία με έναν παγκόσμιο κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Open ΑΙ.

Απευθυνόμενος σε νέους συντελεστές νεοφυών επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ελάτε σε εμάς με ιδέες πείτε μας πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, και από εκεί και πέρα όσο θα παρατηρούμε την πρόοδο, τόσο περισσότερους νέους ανθρώπους θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς». «Είμαστε εδώ για να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Από το 2019 στηρίζουμε έμπρακτα την καινοτομία»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «από το 2019 κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε έμπρακτα το οικοσύστημα της καινοτομίας πιστεύοντας ότι αυτό αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να χτίσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι βιώσιμο, θα αγκαλιάζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως πυλώνα της ανάπτυξης μας».

Τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά, είπε, «αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε πετύχει. Χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν αυτές τις εταιρείες μετά τους πρώτους γύρους χρηματοδότησης χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως τον Δαίδαλο που δημιουργούμε, και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που με σαφήνεια θα καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι».

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη, αλλά-όπως είπε- «δεν είναι εύκολο αν επιχειρείτε εκτός Ελλάδος και να εκμεταλλεύεστε την ενιαία αγορά με τον τρόπο που την είχαν οραματιστεί αυτοί που την σχεδίασαν». Πρωτοβουλίες όπως αυτή που αποκαλούμε «28ο νομικό καθεστώς» καθώς και δυνατότητες για τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς σε άλλες χώρες, είπε, είναι στο επίκεντρο και των δικών του πρωτοβουλιών ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος, λέγοντας ότι έχουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια, νέους με ταλέντο και φυσική έφεση στην επιχειρηματικότητα, έχουμε κεφάλαια και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για τις απαραίτητες συνέργειες.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι σε μια κοινωνία που πάσχει από έναν χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουνε για παράδειγμα με την ασφαλιστική συμμόρφωση. Είπε ότι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι εισφορές τους μπαίνουν σε έναν ασφαλιστικό κουμπαρά που θα τους δώσει μεγαλύτερη σύνταξη, και εάν το γνωρίζανε θα σκέφτονταν τη πιθανή δελεαστική πρόταση να πληρώνονται «μαύρα» θα ήξεραν ότι αυτό που είναι σήμερα δελεαστικό, θα επηρεάσει τη σύνταξη αφού θα τους στερήσει ασφάλιση από τις εισφορές.

Ακόμη, υπογράμμισε ότι το να μιλήσουμε τη σύνδεση του δημόσιου πανεπιστημίου με την αγορά ήταν ταμπού. «Ευτυχώς αυτά τα αφήσαμε πίσω μας» είπε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε σήμερα Ευρώπη υπολείπεται σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση Ντράγκι θα αντιληφθεί την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Υπάρχει σήμερα ένα υπεργραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να απλοποιηθεί. Αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρώπη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι έχουμε παράξει πολύ περισσότερη κανονιστική γραφειοκρατία από αυτή που μπορούμε αν καταναλώσουμε και κρατάει πίσω την ευρωπαϊκή καινοτομία» συμπλήρωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το ταλέντο εκτός Ελλάδος όταν «παντρεύεται» με το ταλέντο εντός Ελλάδος μπορεί να κάνει θαύματα, ενώ τόνισε ότι αγωνίζεται για να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στον τομέα της -όπως τόνισε με έμφαση- υπεύθυνης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ενώ και ως ευρωπαίος πρέπει να δει τι μπορούμε ως Ευρώπη να κάνουμε, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από Κίνα και ΗΠΑ.

«Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι εδώ συντελείται πράγματι κάτι οξύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξη του» είπε και επισήμανε ότι η νέα δημιουργία ενός υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, φιλοδοξεί να ενοποιήσει το χώρο έρευνας στην Ελλάδα που σήμερα είναι κατακερματισμένος μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η ανάπτυξη θα έρθει «από έξυπνους και ταλαντούχους ανθρώπους που θα δουλέψουν σκληρά, από χρηματοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο με τα σωστά φορολογικά κίνητρα -και έχουμε δώσει πολλά- μια κυβέρνηση που δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο φιλικό για αυτήν την επιχειρηματικότητα και ανθρώπους, ιδιαίτερα τους μέντορες και του πιο έμπειρους επιχειρηματίες, που θα σας συμβουλεύσουν και θα σας κατευθύνουν».

