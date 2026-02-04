Κομοτηνή: Στον εισαγγελέα ο 55χρονος που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικό πολεμικό πλοίο – Δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις μυστικές υπηρεσίες

  • Ενώπιον του εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα ο 55χρονος που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης κατηγορούμενος για σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας.
  • Ο Έλληνας υπήκοος, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου, κατηγορείται ότι μαζί με έναν Ρουμάνο συνάδελφό του, προκάλεσαν δολιοφθορά σε γερμανικό πολεμικό σκάφος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.
  • Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα πλοίου, τρύπησαν γραμμές και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες. Ερευνάται εάν και ποιος «παρήγγειλε» τις πράξεις σαμποτάζ, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια.
Ενώπιον του εισαγγελέα Ροδόπης οδηγείται σήμερα ο 55χρονος που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης κατηγορούμενος για σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο της Γερμανίας. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα από τις 10 Οκτωβρίου.

Ο Έλληνας υπήκοος, ο οποίος εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου, συνελήφθη στην Κομοτηνή, κατηγορούμενος ότι μαζί με έναν Ρουμάνο συνάδελφό του, προκάλεσαν δολιοφθορά σε πολεμικό σκάφος της Γερμανίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 55χρονος δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για εξέταση, όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, σκληρός δίσκος USB και μικρό χρηματικό ποσό. Κάτοικοι του Κοπτερού και συγγενείς του, πάντως, κάνουν λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο που δούλευε περιστασιακά στο εξωτερικό.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιά σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας του πλοίου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης διαβρωτική μπογιά που κατέστρεψε μέρος από τις λαμαρίνες του πλοίου.

Το περιστατικό διαπιστώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των κατασχεθέντων αποδεικτικών στοιχείων, ενώ ερευνάται μεταξύ άλλων, εάν και ποιος «παρήγγειλε» στους δύο κατηγορούμενους τις πράξεις σαμποτάζ.

 

