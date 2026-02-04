Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου «έφυγε νύχτα» από το Ουίνδσορ στη σκιά του σκανδάλου Επστάιν – «Ήταν εξευτελιστικό για εκείνον»

Σύνοψη από το

  • Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ αποχώρησε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Επστάιν επανέφεραν στο προσκήνιο τη σχέση του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή.
  • Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έφυγε «νύχτα» και «διακριτικά» από το Ουίνδσορ και μετέβη στο Σάντριγχαμ, καθώς «ήταν εξευτελιστική για εκείνον» η αποχώρησή του.
  • Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον Επστάιν για περισσότερα από δύο χρόνια μετά την καταδίκη του.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρώην πρίγκιπας, αφού έχασε όλους τους τίτλους του και έγινε «κοινός θνητός», αποχώρησε από την κατοικία του στο Ουίνδσορ, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Επστάιν επανέφεραν στο προσκήνιο τη σχέση του με τον καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή.

«Επώδυνες στιγμές στον γάμο μου» – Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς για τον Μπιλ Γκέιτς στα αρχεία Επστάιν

Την απομάκρυνσή του επιβεβαίωσε πηγή του παλατιού, σε μια περίοδο που νέες αποκαλύψεις εντείνουν την πίεση γύρω από το πρόσωπό του, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, που έχει ήδη απολέσει τον τίτλο του πρίγκιπα, επιθυμούσε να παραμείνει περισσότερο στο Royal Lodge, όπου διέμενε για δεκαετίες.

Τραμπ: Ξέσπασε κατά δημοσιογράφου του CNN μετά τις επίμονες ερωτήσεις της για τα αρχεία Επστάιν – «Είσαι η χειρότερη, δεν χαμογελάς ποτέ»

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας έφυγε διακριτικά, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η μετακίνησή του, και μετέβη στο Σάντριγχαμ, στο Νόρφολκ, σε έκταση που ανήκει στον βασιλιά.

Ενώ ο Άντριου μετακινήθηκε, έστω και απρόθυμα, στο Σάντριγχαμ, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, η οποία έχασε κι αυτή τους τίτλους της (Δούκισσα του Γιορκ), «δεν θα μετακομίσει εκεί», καθώς «προτιμά να παραμείνει στην περιοχή του Ουίνδσορ», σύμφωνα με πηγή του περιβάλλοντός της που μίλησε στην Daily Mail.

Υπόθεση Επστάιν: Η σαπίλα που αναδύεται έχει βαθιές ρίζες – Η Αμερική πρέπει τώρα να αναρωτηθεί αν μπορεί να ξεπεράσει μια κουλτούρα ντροπής

Βασιλική πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Άντριου διαμένει πλέον εκεί, σημειώνοντας ότι τις επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να επισκέπτεται περιστασιακά το Ουίνδσορ έως ότου ολοκληρωθεί η μεταβατική περίοδος.

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Επστάιν, τού έγινε σαφές ότι ήρθε η ώρα για να φύγει», ανέφερε φίλος του, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

«Ήταν τόσο εξευτελιστικό για εκείνον το ότι έφυγε ώστε επέλεξε να το κάνει μέσα στο σκοτάδι», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους από τον Άντριου και είχε δηλώσει την πρόθεσή του να τον απομακρύνει από το Ουίνδσορ, μετά τη δημοσιοποίηση λεπτομερειών για τη σχέση του με τον Επστάιν.

Παράλληλα, ο μονάρχης έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Την Παρασκευή, υπενθυμίζει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται emails που, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, δείχνουν ότι ο Άντριου διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον Επστάιν για περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ο τελευταίος είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο Άντριου αρνείται κάθε εμπλοκή και στο παρελθόν είχε διαψεύσει ότι διατηρούσε επαφές με τον Επστάιν μετά την καταδίκη του το 2008, με εξαίρεση, όπως είχε υποστηρίξει, μία επίσκεψη το 2010 στη Νέα Υόρκη «για να διακόψουν τις σχέσεις τους».

