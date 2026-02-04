Τραμπ: Σήμερα η απόφαση για την ποινή του δράστη της απόπειρας δολοφονίας του

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Η ποινή που θα εκτίσει ο 59χρονος Ράιαν Ρουθ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, μετά την καταδίκη του για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Ρουθ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης. Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο στη Φλόριντα τον έκρινε ένοχο για συνολικά πέντε κατηγορίες, ανάμεσά τους και εκείνη της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Στο τέλος της δίκης, ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας ένα στυλό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς επενέβησαν άμεσα οι φρουροί του.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι τα εγκλήματα του Ρουθ «δικαιολογούν αναντίρρητα την επιβολή ισόβιας κάθειρξης», τονίζοντας ότι για μήνες σχεδίαζε τη δολοφονία ενός κορυφαίου υποψηφίου για την προεδρία και έδειξε πρόθεση να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του, χωρίς να έχει εκφράσει μεταμέλεια ή λύπη για τις πράξεις του. Όπως ανέφεραν, τα στοιχεία της υπόθεσης καταδεικνύουν εκτενή προμελέτη, λεπτομερή σχεδιασμό και πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ρουθ, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος, επέλεξε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αρμόδιας για την προστασία υψηλόβαθμων πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εντοπίστηκε οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν τότε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

15:01 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

