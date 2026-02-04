ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1: Άφησαν «ανοιχτούς λογαριασμούς» για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου

«Ανοιχτούς λογαριασμούς» ενόψει της ρεβάνς της 11ης Φεβρουαρίου στη Λιβαδειά άφησαν ΟΦΗ και Λεβαδειακός, μετά το σημερινό 1-1 στο Παγκρήτιο, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 20λεπτου, με τους Κρήτες να προηγούνται στο 5′ με τον Γκονζάλεθ και τους Βοιωτούς ν’ «απαντούν» στο 18′ με το απευθείας φάουλ του Μπάλτσι. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου απέδειξε σ’ ένα ακόμη παιχνίδι τη δυναμική της, φεύγοντας αήττητη παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 74ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Γιούρι Λοντίγκιν με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν πάρα πολύ μετά την αποβολή του γκολκίπερ του Λεβαδειακού και είχαν μεγάλη ευκαιρία για να πάρουν τη νίκη στο 90’+5. Ο Ισέκα πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε το διαγώνιο σουτ με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ανάκερ έπεσε στα πόδια του Νους και μπλόκαρε.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Βούκοτιτς, Νους – Τσοκάι, Κωστή, Λοντίγκιν, Μπάλτζι, Κορνέζος

Κόκκινες: 74′ Λοντίγκιν (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος (90’+2 Σενγκέλια), Κωστούλας, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης (67′ Καινουργιάκης), Ανδρούτσος, Βούκοτιτς (67′ Κανελόπουλος), Φούντας (87′ Σαλσίδο), Νους, Ισέκα

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (78′ Οζέγκοβιτς), Τσοκάι (89′ Τζάλοου), Μπάλτσι (68′ Νίκας), Φίλων, Παλάσιος (89′ Πεντρόσο), Όζμπολτ (78′ Ανάκερ).