Μεγάλο κύμα απολύσεων στην Washington Post – «Οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές θα χάσουν τις δουλειές τους»

Εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων άρχισε σήμερα η Washington Post, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, όπως αναφέρουν πηγές και μέσα ενημέρωσης, καθώς η έγκριτη εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

«Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν», τόνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα αναμένεται να επηρεαστούν επίσης ιδιαίτερα από το μεγάλο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.