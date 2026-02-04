Μεγάλο κύμα απολύσεων στην Washington Post – «Οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές θα χάσουν τις δουλειές τους»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Washington Post
πηγή: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων άρχισε σήμερα η Washington Post, που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, όπως αναφέρουν πηγές και μέσα ενημέρωσης, καθώς η έγκριτη εφημερίδα αντιμετωπίζει δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

«Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν», τόνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα αναμένεται να επηρεαστούν επίσης ιδιαίτερα από το μεγάλο κύμα περικοπών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

«Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΚΑΒ: Ολοκληρώθηκε η αεροδιακομιδή και του τρίτου τραυματία φιλάθλου του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία

Έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την παραμονή και την ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Μπείτε εδώ για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιους αφορά

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
19:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Επστάιν: Μαζί με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανί...
18:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Άμπου Ντάμπι: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας – Παραμένουν τα αγκάθια στο εδαφικό

Οι διαπραγματευτές της Ουκρανίας και της Ρωσίας ολοκλήρωσαν στο Άμπου Νταμπι,  την πρώτη ημέρα...
18:46 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ινδία: Τρεις αδερφές 12, 14 και 16 ετών πήδηξαν στο κενό όταν οι γονείς τους πήραν το κινητό τους

Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδία, όπου τρεις ανήλικες αδερφές πήδηξαν από το μπαλκόνι του σπιτιού ...
18:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γερμανία: Σοκ και θρήνος για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του ελεγκτή από 26χρονο Έλληνα – «Μαύρη μέρα για όλους τους εργαζόμενους στους σιδηροδρόμους»

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Γερμανία ο θάνατος ενός ελεγκτή των σιδηροδρόμων, το...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα