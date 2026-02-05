Γιούλη Τσαγκαράκη για Κάρμεν Ρουγγέρη: «Με έχει βοηθήσει προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Στη συνέντευξή της, έκανε μία πολύ όμορφη αναφορά στην Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία είχε προβλέψει πως η ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Σέρρες», θα έκανε καριέρα μετά τα 40. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως η σπουδαία καλλιτέχνις την είχε βοηθήσει σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής της.

Μιλώντας για την Κάρμεν Ρουγγέρη, η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε πως: «Της χρωστάω πολλά πράγματα. Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου».

«Της έλεγα: “Πώς θα γίνει; Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά;”. Μου έλεγε: “Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έχεις και το φιζίκ όλο, και αυτή τη μύτη, και το μέτωπο, και όλο σου το πρόσωπο. Θα το δεις μετά τα 40!”. Είχε δίκιο τελικά», εξήγησε η ηθοποιός στη συνέχεια.