Γιούλη Τσαγκαράκη για Κάρμεν Ρουγγέρη: «Με έχει βοηθήσει προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου»

Σύνοψη από το

  • Η Γιούλη Τσαγκαράκη μίλησε στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, κάνοντας μία πολύ όμορφη αναφορά στην Κάρμεν Ρουγγέρη.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η σπουδαία καλλιτέχνις την είχε βοηθήσει σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ».
  • Η Κάρμεν Ρουγγέρη είχε προβλέψει πως η Γιούλη Τσαγκαράκη θα έκανε καριέρα μετά τα 40, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε, όπως εξήγησε η ηθοποιός: «Είχε δίκιο τελικά».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιούλη Τσαγκαράκη
Φωτογραφία: Instagram/ giouli_tsagkaraki

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Στη συνέντευξή της, έκανε μία πολύ όμορφη αναφορά στην Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία είχε προβλέψει πως η ηθοποιός, που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Σέρρες», θα έκανε καριέρα μετά τα 40. Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως η σπουδαία καλλιτέχνις την είχε βοηθήσει σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής της.

Μιλώντας για την Κάρμεν Ρουγγέρη, η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε πως: «Της χρωστάω πολλά πράγματα. Με έχει βοηθήσει και προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου».

«Της έλεγα: “Πώς θα γίνει; Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά;”. Μου έλεγε: “Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Έχεις και το φιζίκ όλο, και αυτή τη μύτη, και το μέτωπο, και όλο σου το πρόσωπο. Θα το δεις μετά τα 40!”. Είχε δίκιο τελικά», εξήγησε η ηθοποιός στη συνέχεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Συμφωνία συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά υπέγραψαν ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Στόχος η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα τ...
22:57 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου»

Με αφορμή ένα θέμα που φιλοξένησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινο...
22:28 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
21:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το μήνυμα για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» – «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή…»

Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη σημεριν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα