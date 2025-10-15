Γιούλη Τσαγκαράκη: «Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί, ζήτησα συγγνώμη γιατί πλέον έφτασα στα 50»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε με συγκίνηση για τις δύσκολες εμπειρίες που σημάδεψαν την παιδική της ηλικία. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο της θείας Σταματίνας στη δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1 «Σέρρες», αποκάλυψε πως έχει δεχθεί κακοποίηση από τον πατέρα της, τον οποίο τελικά κατάφερε να συγχωρήσει, σε μια βαθιά προσωπική διαδικασία αναζήτησης και αγάπης προς τον εαυτό της.

Η ίδια τόνισε πως η κακοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική μορφή της, επισημαίνοντας τη σημασία να μπει ένα τέλος σε κάθε είδους βία: «Οι γονείς πρέπει να σταματήσουν την κακοποίηση χτες. Δεν είναι μόνο η σωματική· υπάρχει και σε άλλες μορφές, ακόμα και ένα άγριο κοίταγμα. Ο κύκλος του κακού πρέπει να σταματήσει. Η κακοποίηση καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και την κουβαλάει μία ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, αποκάλυψε πως η πορεία προς τη συγχώρεση ήταν δύσκολη αλλά λυτρωτική: «Έχω βιώσει την κακοποίηση ως παιδί. Έπρεπε να δοθούν απαντήσεις για να έρθει η συγχώρεση και να ησυχάσει η ψυχή σιγά σιγά. Συγχώρησα τους γονείς μου για την κακοποίηση που είχα δεχτεί και ζήτησα συγγνώμη γιατί πλέον έφτασα στα 50 και δεν μπορώ να τους ρίχνω άλλες ευθύνες. Είναι δική μου η ζωή, δική μου η ευθύνη. Τους συγχωρούμε για μας. Ήταν αλλιώς τα πράγματα».