Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το μήνυμα για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» – «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή…»

Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα (4/2), η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία έχει παλέψει και η ίδια με τη νόσο, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, θέλοντας να περάσει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.

Σε αυτή, η γνωστή influencer μίλησε για τη δική της μάχη με τον καρκίνο, αναφέροντας πως η διάγνωσή της είχε γίνει σαν σήμερα πριν από δεκατρία χρόνια. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου απευθυνόμενη στους ανθρώπους που αυτή την στιγμή παλεύουν με τη νόσο, είπε στο βίντεό της πως «μπορείτε να τα καταφέρετε».

«Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή. Δεκατρία χρόνια πριν, αν μου έλεγες πως αυτή τη στιγμή θα βρισκόμουν εδώ, καθαρή από καρκίνο και θα σου μιλάω και θα κάνω αυτό το βίντεο… Δεν το πίστευα.

Αν μου έλεγε κάποιος πριν δεκατρία χρόνια, ότι τώρα, το 2026, 4 Φλεβάρη, θα ήμουν ζωντανή και θα μπορούσα και θα έκανα αυτό εδώ το βίντεο, θα έκλαιγα γιατί δεν θα το πίστευα!», ανέφερε στην αρχή.

«Θα πέσεις, αλλά θα σηκωθείς ξανά»

Συνεχίζοντας, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου είπε στο βίντεό της: «Σήμερα είναι η “Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου”. Εγώ σαν σήμερα διαγνώστηκα πριν δεκατρία χρόνια με τη δική μου μορφή καρκίνου. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Να πω σε όλους εσάς που με βλέπετε τώρα και έχετε κάποια μορφή καρκίνου και παλεύετε, πως μπορείτε να τα καταφέρετε!

Μπορείς να τα καταφέρεις, όπως τα κατάφερα και εγώ. Μην τα παρατάς, θα πέσεις, αλλά θα σηκωθείς ξανά. Ο καρκίνος δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά δεν είναι και κάτι πλέον αήττητο, δεν είναι μια ανίατη ασθένεια.

Η ιατρική έχει προχωρήσει πολύ, κάνει θαύματα. Όπως και το ότι ζω εγώ αυτή τη στιγμή και σου μιλάω, είναι ένα θαύμα. Και πόσα άλλα θαύματα να μετρήσω, όπως ο ερχομός του Δημητράκη, του γιου μου, που με είχαν ξοφλημένη από τη ζωή, δεν συζητούσαν καν ότι μπορώ να κάνω παιδιά».

«Η πρόληψη σώζει ζωές»

«Είναι πολύ δύσκολος δρόμος, στενάχωρος δρόμος. Είναι σκοτεινός, αλλά να θυμάσαι, ότι πάντα βγαίνει ήλιος στο τέλος. Και ότι ποτέ ξανά δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν νοσήσεις. Είναι ένα μεγάλο μάθημα, είναι μία μεγάλη αλλαγή, προς το καλύτερο αν με ρωτάς, γιατί γίνεσαι πιο ανθρώπινος με τους ανθρώπους τους καλούς, και πιο αδιάφορος με οτιδήποτε αρνητικό και κακό υπάρχει γύρω σου», πρόσθεσε.

«Δες λοιπόν αυτή τη μέρα σαν αφορμή να κάνεις ένα check up, διότι η πρόληψη σώζει ζωές. Εγώ κάθε τέτοια ημέρα, των γενεθλίων μου, την έχω ορόσημο και πάω και κάνω το check up μου. Βάλε και εσύ λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων σου, ημέρα διαγνωστική, ημέρα να κάνεις το check up σου. Διότι θα το πω ξανά, η πρόληψη σώζει ζωές κυριολεκτικά. Οτιδήποτε το προλάβεις στην αρχή του, το θεραπεύεις! Μην φοβάσαι να πας στον γιατρό.

Αν παλεύεις αυτή τη στιγμή, κουράγιο, ξέρω απόλυτα τι περνάς. Η μάνα σου, ο σύντροφός σου, το παιδί σου, δεν μπορούν να καταλάβουν τι περνάς, αλλά εγώ μπορώ να το καταλάβω. Αν είσαι στον περίγυρο κάποιου ανθρώπου που το περνάει, μείνε βράχος, μην εγκαταλείπεις, γιατί σύντομα αυτός ο άνθρωπος θα γίνει καλά και θα είναι δυνατότερος από ποτέ. Και χρόνια πολλά σε όσους έχετε γίνει καλά από αυτή την περιπέτεια, από αυτή την ασθένεια. Χρόνια μας πολλά!», κατέληξε.