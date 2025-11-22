Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: «Κάθε φορά που άκουγα τη λέξη “μαμά” ένιωθα άβολα και άσχημα, μεγάλωνα αποκλειστικά με τον μπαμπά μου»

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου άνοιξε την καρδιά της μέσα από ένα νέο βίντεο στο TikTok, όπου μίλησε για τη σχέση με τη μητέρα της και τα συναισθήματα που τη συνόδευαν μεγαλώνοντας αποκλειστικά με τον πατέρα της.

Η γνωστή περσόνα ανέφερε: «Όταν ήμουν παιδί μεγάλωνα με τη μαμά μου. Κάθε φορά που άκουγα τη λέξη “μαμά” ένιωθα άβολα και άσχημα, όχι γιατί υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, αλλά γιατί δεν υπήρχε η παρουσία της μαμάς μου στο σπίτι και μεγάλωνα αποκλειστικά με τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός γονέας».

Συνεχίζοντας, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αναρωτήθηκε αν πριν από δεκαετίες ήταν ασυνήθιστο να μεγαλώνει ένας πατέρας μόνος του τα παιδιά του. «Αναρωτιέμαι αν πριν 35 χρόνια ήταν σπάνιο να μεγαλώνει ένας πατέρας παιδιά, χωρίς την παρουσία της μητέρας ή γυναικείας φιγούρας. Στη σημερινή εποχή, που υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες με πατέρα, παιδιά που υιοθετούνται ή ακόμα και ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά, αυτά τα παιδιά πώς αισθάνονται; Είναι το ίδιο όπως ένιωθα εγώ, μια ενοχή και μια ντροπή; Μήπως πρέπει η βεντάλια να ανοίξει, για να μην τραυματίζουμε αυτές τις ψυχές;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στα μηνύματα που λαμβάνει, σημείωσε ότι πολλοί άνθρωποι τη στηρίζουν και μοιράζονται μαζί της παρόμοιες εμπειρίες. «Πάντα θα μας πονάει, αλλά υπάρχετε άνθρωποι που μου στείλατε μήνυμα ότι μεγαλώνετε παιδιά και κάθε φορά που αναφέρονται στη μαμά τους νιώθουν άβολα. Μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί, ή ακόμα και ένας άντρας. Στη δική μου περίπτωση ο πατέρας μου ήταν και μάνα και πατέρας. Ας συγχωρήσουμε, ας κατανοήσουμε, ας ανοίξουμε το στενό μυαλό μας και να δίνουμε μόνο αγάπη».