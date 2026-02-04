Σόφη Ζαννίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός, όμως ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός – Τρώγαμε και τις φάπες μας»

Η Σόφη Ζαννίνου ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, ενώ πατέρα της ήταν ο γνωστός ηθοποιός Ζαννίνο. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η καλλιτέχνις μίλησε και για τον γονέα της, δηλώνοντας πως ενώ ήταν ένας πολύ καλός μπαμπάς, ήταν και ιδιαίτερα αυστηρός, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τρώγαμε και τις φάπες μας».

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε ότι όταν ήταν περίπου 18 ετών απαγόρευσε στον πατέρα της αυτή την συμπεριφορά, αναγνωρίζοντας πως «αυτό είναι βία». Μάλιστα, εξήγησε πως την ίδια σκληρότητα φερόταν και στη μητέρα της, Τζένη Ζαννίνου, σημειώνοντας ότι αυτή ήταν η μεγάλη της κόντρα με τον γονέα της.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξή της, η Σόφη Ζαννίνου εξομολογήθηκε πως: «Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ καλός πατέρας, όμως ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός. Υπήρχε στο σπίτι και σεβασμός, αλλά και “φόβος”. To είπε ο μπαμπάς, τελείωσε. Δεν το ψάχνουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και τρώγαμε και τις φάπες μας».

«Αργότερα, όταν μεγάλωσα, γύρω στα 18, είπα “αυτό είναι βία και δεν το επιτρέπω”. H ίδια σκληρότητα υπήρχε και στη μητέρα μου και αυτή ήταν η μεγάλη μας κόντρα. Εντάξει, εγώ είμαι παιδί σου, αλλά δεν μπορεί να φέρεσαι έτσι και στη γυναίκα σου. Αποφασίζουμε και διατάζουμε, δεν γίνεται», πρόσθεσε.