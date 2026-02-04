Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά έως 20 έτη κάθειρξη στον Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία» – Το κατηγορητήριο

  • Η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης ζητεί ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη για τον Εκρέμ Ιμάμογλου και τρεις άλλους, στο πλαίσιο έρευνας για «πολιτική κατασκοπεία».
  • Το 160 σελίδων κατηγορητήριο περιγράφει ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για δραστηριότητες πολιτικής κατασκοπείας και χειραγώγησης εκλογικών διαδικασιών.
  • Ο Ιμάμογλου, που ήδη βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο 2025 με κατηγορίες περί «διαφθοράς», αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε πολιτικά κίνητρα, με τη δίκη του για 142 κατηγορίες να έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026.
Enikos Newsroom

διεθνή

Εκρέμ Ιμάμογλου

Πολύ βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως το υπέβαλε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Ο πρώην δήμαρχος της πόλης αντιμετωπίζει ποινή ακόμα και 20 ετών, εάν υιοθετηθεί πλήρως η εισαγγελική πρόταση.

Στο κατηγορητήριο των 160 σελίδων περιγράφεται διεθνές ψηφιακό δίκτυο το οποίο χρησιμοποίησε ο κ. Ιμάμογλου για να χειραγωγήσει τις εκλογές.

Η εισαγγελία ζητά κάθειρξη από 15 έως 20 έτη για συνολικά τέσσερις υπόπτους, μεταξύ των οποίων και ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Τα αποδιδόμενα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν την περίοδο 2019-2025. Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του.

Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι είναι οι Χουσεΐν Γκουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα εναντίον του Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Το κατηγορητήριο διαβιβάστηκε στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης για αξιολόγηση.

Κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο που υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο η Γενική Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης αποτελείται από 160 σελίδες, στο οποίο περιγράφεται ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για δραστηριότητες πολιτικής κατασκοπείας και χειραγώγησης εκλογικών διαδικασιών.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, αντιμετωπίζει τη νέα κατηγορία της «πολιτικής κατασκοπείας» από το φθινόπωρο του 2025. Μετά από έρευνα της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η προεκλογική ομάδα του Εκρέμ Ιμάμογλου φέρεται να συνδέεται με έναν επιχειρηματία που συνεργάστηκε με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών για τη συλλογή και διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων και εκλογικών πληροφοριών, μέσω εφαρμογών του δήμου, με στόχο τη διασφάλιση διεθνούς υποστήριξης για την υποψηφιότητά του στην προεδρία.

Ο Ιμάμογλου, που ήδη βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο 2025 με κατηγορίες περί «διαφθοράς» και προσβολής εισαγγελέα, αρνείται όλες τις κατηγορίες και τις αποδίδει σε πολιτικά κίνητρα. Η δίκη του για τις 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας, ορίστηκε για τις 9 Μαρτίου 2026, με την εισαγγελία να ζητά υψηλές ποινές.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

20:32 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

