Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τα ονόματα Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία και Αγαθίτσα.
  • Η Αγία Αγάθη, καταγόταν από τη Σικελία και έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Δέκιου, διαθέτοντας τεράστια περιουσία την οποία διέθεσε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
  • Υπέμεινε φρικτά βασανιστήρια από τον έπαρχο Κιντιανό, μη απαρνούμενη την πίστη της, και παρέδωσε το πνεύμα της το 251 μ.Χ. στη φυλακή, λαμβάνοντας το στέφανο του μαρτυρίου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Αγαθή, Αγαθώ, Αγαθούλα, Αγαθία, Αγαθίτσα.

Αγία Αγάθη

Η Αγία Αγάθη, καταγόταν από το Παλέρμο ή την Κατάνη της Σικελίας. Έζησε και μεγαλούργησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Δέκιου (249 – 251 μ.Χ.). Η οικογένειά της διέθετε τεράστια περιουσία, η δε Αγία διακρινόταν για τη φυσική της ομορφιά αλλά και για το ήθος, τις αρετές και τη μεγάλη της πίστη.

Σε ηλικία δεκαπέντε ετών, μένει ορφανή και μοναδική κληρονόμος της μεγάλης περιουσίας των γονέων της και τότε αναδείχθηκε η υπέροχη προσωπικότητα της Αγάθης. Αγνοώντας τις προσκλήσεις και τις κολακείες του κόσμου, διέθεσε όλη της την περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς βοηθώντας όλους όσους είχαν ανάγκη.

O Θεός όμως έκρινε ότι η Αγία έπρεπε να δοκιμαστεί περισσότερο. O έπαρχος Κιντιανός προσπάθησε χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, να την πείσει να τον παντρευτεί. Η Αγία όμως όχι μόνο δεν απαρνήθηκε την πίστη της, αλλά θέλησε να μαρτυρήσει γι’ αυτήν. Έτσι υπέμεινε με θαυμαστή καρτερικότητα όλα τα βασανιστήρια και μάλιστα δοξολογώντας τον Θεό που την αξίωσε της τιμής του μαρτυρίου.

Παρέδωσε το πνεύμα της το 251 μ.Χ. μετά από φρικτά βασανιστήρια και ενώ βρισκόταν στη φυλακή, λαμβάνοντας έτσι το στέφανο του μαρτυρίου.

Η Σύναξη της Αγίας Μάρτυρος Αγάθης ετελείτο στο Μαρτύριό της, το οποίο βρισκόταν στο έβδομο του Βυζαντίου (Σικελία). Τα ιερά λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά την περίοδο των αυτοκρατόρων Βασιλείου Β’ (976 – 1025 μ.Χ.) και Κωνσταντίνου Η’ (1025 – 1028 μ.Χ.).

07:23 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Καιρός: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη σήμερα – Βελτίωση το απόγευμα στην Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ήδη ο καιρός σήμερα (5/2) σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά της ν...
02:05 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Αχαΐα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, νοσηλεύονταν σε κώμα και κατέληξε σε νοσοκομείο της Αττικής

Ένα θλιβερό γεγονός βύθισε στο πένθος την κοινωνία της Αιγιάλειας, στην Αχαΐα, καθώς ένας 75χρ...
01:50 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Φλώρινα – Νέος σεισμός 3,7 ρίχτερ τα μεσάνυχτα

Έντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται σε περιοχές γύρω από την Φλώρινα από το απόγευμα τη...
01:38 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Παγκράτι: Λήξη συναγερμού για σακούλα έξω από τράπεζα – Είχε σκουπίδια κι όχι εκρηκτικό μηχανισμό

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04.02.2026) στο Παγκράτι, όταν εντοπίστ...
