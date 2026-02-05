Στην κατάσχεση 4,2 τόνων κοκαΐνης στην Πολυνησία προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας

Σύνοψη από το

  • Στην κατάσχεση 4,249 τόνων κοκαΐνης που εντόπισε σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία, προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.
  • Το πλοίο είχε αναχωρήσει από την κεντρική Αμερική με προορισμό τη Νότια Αφρική, μεταφέροντας 174 δέματα κοκαΐνης, τα οποία καταστράφηκαν στη θάλασσα.
  • Η εισαγγελία της Παπέτ αποφάσισε να μην ασκήσει διώξεις, επιτρέποντας στο πλοίο και το πλήρωμά του να συνεχίσουν τον πλου, καθώς τα ναρκωτικά δεν είχαν προορισμό την περιοχή.
Enikos Newsroom

διεθνή

Στην κατάσχεση 4,249 τόνων κοκαΐνης που εντόπισε σε πλοίο στη γαλλική Πολυνησία, προχώρησε το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας σύμφωνα με ανακοίνωσή των τοπικών αρχών.

Το πλοίο που αναχαιτίστηκε είχε αναχωρήσει από την κεντρική Αμερική, μετέφερε 174 δέματα με κοκαΐνη και είχε δηλώσει προορισμό τη Νότια Αφρική. Τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα, εκτός της πολυνησιακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής της, διευκρίνισαν οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις στο AFP.

«Σε συμφωνία με την εισαγγελία της Παπέτ και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πρακτικές και το διεθνές δίκαιο, το πλοίο και το πλήρωμά του συνέχισε τον πλου», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η εισαγγελία προτίμησε να μην ασκήσει διώξεις ώστε να μην επιβαρυνθεί υπερβολικά το δικαστήριο της Παπέτ, της πρωτεύουσας της γαλλικής περιοχής, καθώς τα ναρκωτικά που μεταφέρονταν δεν είχαν προορισμό αυτήν.

Το ίδιο είχε γίνει όταν κατασχέθηκε ποσότητα 4,87 τόνων κοκαΐνης στα μέσα Ιανουαρίου. Το πλοίο που τη μετέφερε βρίσκεται πλέον στις νήσους Κουκ για επισκευές, ωστόσο παρακολουθείται 24 ώρες το 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Τα πλοία που αναχαιτίστηκαν παρακολουθούνταν μέσω δορυφόρων. Μπορεί να κινηθούν ποινικές διαδικασίες σε άλλες χώρες του Ειρηνικού.

Οι αστυνομίες και οι τελωνειακές υπηρεσίες στην περιοχή συνεργάζονται για να φρενάρουν τη διακίνηση ναρκωτικών με προέλευση τη Λατινική Αμερική και προορισμό χώρες με μεγάλη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα η Αυστραλία.

Η γαλλική Πολυνησία βρίσκεται πάνω σε θαλάσσιες οδούς διακίνησης ουσιών και μαστίζεται η ίδια από εκτεταμένη χρήση μεθαμφεταμινών. Πάντως ο μικρός πληθυσμός της (280.000 κάτοικοι) έχει αποφύγει να γίνει στόχος εμπορίας ναρκωτικών μαζικής κλίμακας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

05:12 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πλημμυρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο»

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 60 ετών, εξαιτίας των πλ...
02:22 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Μιλγουόκι: Καρέ – καρέ η διάσωση βρέφους με μία κουβέρτα από φλεγόμενο διαμέρισμα

Ένα δραματικό στιγμιότυπο βιντεοσκοπήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς γείτονες προχώρησαν σε ...
00:10 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι ψέκασε με το ζιζανιοκτόνο γλυφοσάτη το έδαφός του

Σε «περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα» αναφέρεται η Βηρυτός κατηγορώντας το Ισραήλ ότι ψέ...
23:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Γροιλανδία: Σκύλος… ρεπόρτερ «έκλεψε» κάμερα 700 δολαρίων και κατέγραψε το δικό του βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γροιλανδία, όταν ένας σκύλος κατάφερε να μετατραπεί ά...
