Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πλημμυρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο»

Σύνοψη από το

  • Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 60 ετών, εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο».
  • Ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού ενώ επιχειρούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή.
  • Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας διευκρίνισε ότι «έχουμε έναν νεκρό», με το θύμα να εντοπίζεται κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πλημμυρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο»
(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 60 ετών, εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο» στην ιβηρική χερσόνησο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού ενώ επιχειρούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (…) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

02:22 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

