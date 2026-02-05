Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις πλημμυρες που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο»

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες Τετάρτη στην Πορτογαλία ένας άνδρας περίπου 60 ετών, εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσε η καταιγίδα «Λεονάρντο» στην ιβηρική χερσόνησο. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ο άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού ενώ επιχειρούσε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του πλημμυρισμένη περιοχή.

Σε πλημμυρισμένη περιοχή «βρέθηκε όχημα με έναν επιβαίνοντα (…) έχουμε έναν νεκρό», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, εξηγώντας πως το θύμα βρέθηκε κοντά σε φράγμα στην κοινότητα Σέρπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πορτογαλικής επικράτειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP