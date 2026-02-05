Γ. γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες: Επείγουσα έκκληση σε Ρωσία – ΗΠΑ για ένα νέο πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων μετά τη λήξη της συνθήκης New START

Ως «ιδιαίτερα σοβαρή στιγμή» για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, χαρακτήρισε τα ξημερώματα τη λήξη της συνθήκης New START, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Παράλληλα κάλεσε τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για ένα νέο πλαίσιο ελέγχου των πυρηνικών όπλων.

Η συνθήκη New START, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, περιόριζε τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων και υποβρυχίων πυραύλων και βομβαρδιστικών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τους.

«Για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 50 χρόνια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κόσμο χωρίς δεσμευτικά όρια στα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, των δύο χωρών που κατέχουν τη συντριπτική πλειονότητα των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως», ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Όπως τόνισε, η κατάρρευση δεκαετιών προόδου στον έλεγχο των εξοπλισμών «δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή», καθώς ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικού όπλου βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σημείωσε ότι η λήξη της συνθήκης δημιουργεί και μια ευκαιρία «επανεκκίνησης και διαμόρφωσης ενός καθεστώτος ελέγχου εξοπλισμών προσαρμοσμένου σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον». Χαιρέτισε, μάλιστα, τη διαπίστωση από την πλευρά των ηγεσιών τόσο της Ρωσίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι είναι αναγκαίο να αποτραπεί η επιστροφή σε έναν κόσμο ανεξέλεγκτης πυρηνικής διάδοσης.

«Ο κόσμος πλέον προσβλέπει στη Ρωσική Ομοσπονδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μετατρέψουν τα λόγια σε πράξεις», υπογράμμισε.

«Καλώ και τις δύο χώρες να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν σε ένα νέο πλαίσιο που θα επαναφέρει επαληθεύσιμα όρια, θα μειώνει τους κινδύνους και θα ενισχύει τη συλλογική μας ασφάλεια», κατέληξε ο κ. Γκουτέρες.

