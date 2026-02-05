Παγκράτι: Λήξη συναγερμού για σακούλα έξω από τράπεζα – Είχε σκουπίδια κι όχι εκρηκτικό μηχανισμό

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04.02.2026) στο Παγκράτι, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τη σακούλα μπροστά στο ΑΤΜ ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η περιοχή αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως την οδό Σπύρου Μερκούρη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο, οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι η σακούλα δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά απλώς σκουπίδια, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί στην περιοχή.