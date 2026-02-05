Παγκράτι: Λήξη συναγερμού για σακούλα έξω από τράπεζα – Είχε σκουπίδια κι όχι εκρηκτικό μηχανισμό

  • Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου, κινητοποιώντας τις αρχές.
  • Η περιοχή αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, με κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) να φτάνει στο σημείο και την κυκλοφορία να εκτρέπεται.
  • Μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η ύποπτη σακούλα περιείχε απλώς σκουπίδια κι όχι εκρηκτικό μηχανισμό, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί.
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04.02.2026) στο Παγκράτι, όταν εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου. Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τη σακούλα μπροστά στο ΑΤΜ ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Η περιοχή αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, ενώ στο σημείο έφτασε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως την οδό Σπύρου Μερκούρη, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο, οι πυροτεχνουργοί διαπίστωσαν ότι η σακούλα δεν περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, αλλά απλώς σκουπίδια, δίνοντας τέλος στην αναστάτωση που είχε προκληθεί στην περιοχή.

01:18 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην Κέρκυρα – Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών

Η νέα κακοκαιρία που σαρώνει το Ιόνιο από το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) έχει προκαλέσει σ...
00:33 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του 27χρονου είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή

Η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο παίρνει νέα τρ...
22:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Χίο: Αρνείται τα πάντα ο φερόμενος διακινητής, τον «καίνε» οι διασωθέντες μετανάστες – Τι ανέφεραν στις πρώτες καταθέσεις τους για το ναυάγιο

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες αν...
22:36 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βέροια: Βίντεο με τον 89χρονο που οδηγούσε για πάνω από 10 χλμ. στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία Οδό

Οδηγός στην Εγνατία Οδό κατέγραψε σε βίντεο τον 89χρονο άνδρα που κινείτο με το αυτοκίνητό του...
