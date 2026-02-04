Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου»

Σύνοψη από το

  • Η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την πρόθεσή της να επισκεφθεί το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως βλέπει τον Άγιο στον ύπνο της, νιώθοντας ότι «με καλεί».
  • Αν και αρχικά είχε προγραμματίσει να πάει την Κυριακή, ανέβαλε το ταξίδι λόγω των καιρικών συνθηκών, δηλώνοντας πως: «Θα πάω αυτή την εβδομάδα, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Με αφορμή ένα θέμα που φιλοξένησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την πρόθεσή της να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια, η οποία σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκάλυψε πως βλέπει τον Άγιο στο ύπνο της, και «νιώθω ότι με καλεί».

«Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω, εντάξει όχι τον τελευταίο μήνα να ταξιδέψω, να πάω στην Αίγινα για να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα. Ήταν να πάω τώρα, την Κυριακή, και επειδή έβγαλε 112 είπα να μην μπω στο πλοίο», εξήγησε αρχικά η παρουσιάστρια και μέλλουσα μητέρα.

Επιπλέον, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Θα πάω αυτή την εβδομάδα, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία. Μάλιστα του είπα ότι νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Συμφωνία συνεργασίας για τα κρίσιμα ορυκτά υπέγραψαν ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Στόχος η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
22:28 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
21:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Το μήνυμα για την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» – «Δεν πίστευα πως θα είμαι ζωντανή…»

Η «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου» έχει καθιερωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Με αφορμή τη σημεριν...
21:08 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της – «Σ’ αγαπώ»

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2022, η Σίσσυ Χρηστίδου βίωσε την απώλεια της μητέρας της. Σήμερα (4/2)...
20:25 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Σόφη Ζαννίνου: «Ο πατέρας μου ήταν πολύ καλός, όμως ήταν ιδιαιτέρως αυστηρός – Τρώγαμε και τις φάπες μας»

Η Σόφη Ζαννίνου ασχολείται με τον χώρο της υποκριτικής από πολύ μικρή ηλικία, ενώ πατέρα της ή...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα