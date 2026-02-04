Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου»

Με αφορμή ένα θέμα που φιλοξένησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου εξέφρασε την πρόθεσή της να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Μάλιστα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια, η οποία σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκάλυψε πως βλέπει τον Άγιο στο ύπνο της, και «νιώθω ότι με καλεί».

«Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω, εντάξει όχι τον τελευταίο μήνα να ταξιδέψω, να πάω στην Αίγινα για να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα. Ήταν να πάω τώρα, την Κυριακή, και επειδή έβγαλε 112 είπα να μην μπω στο πλοίο», εξήγησε αρχικά η παρουσιάστρια και μέλλουσα μητέρα.

Επιπλέον, η Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως: «Θα πάω αυτή την εβδομάδα, το θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία. Μάλιστα του είπα ότι νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω».