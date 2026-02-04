Κατερίνα Καινούργιου: Στον… αέρα μέχρι τον τοκετό

  • Η Κατερίνα Καινούργιου θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής της, καθώς η εγκυμοσύνη της κυλά ιδανικά και δεν υπάρχει λόγος να αποχωρήσει νωρίτερα. Επίσημες πηγές του Alpha διαψεύδουν δημοσιεύματα περί αντικατάστασής της.
  • Η παρουσιάστρια βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή αυτού του «ταξιδιού». Υπολογίζεται ότι θα αφήσει τον «θρόνο» της λίγο πριν το Πάσχα και θα επιστρέψει μέχρι το καλοκαίρι.
  • Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ετοιμάζουν το παιδικό δωμάτιο για την κόρη που περιμένουν. Το ζευγάρι, που μένει στο Κολωνάκι, ανυπομονεί να υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.
Στο τιμόνι της εκπομπής της θα συνεχίσει να βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν έχει κανέναν λόγο να εγκαταλείψει νωρίτερα λόγω εγκυμοσύνης, αν και δημοσιεύματα τη θέλουν να σταματά και να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου κυλά ιδανικά και η παρουσιάστρια διανύει την ομορφότερη περίοδο της ζωής της, χωρίς να χρειάζεται να αφήσει την επαγγελματική δραστηριότητά της. Όλα πηγαίνουν κατ’ ευχήν, ακριβώς έτσι όπως ευχήθηκε από την πρώτη στιγμή των χαρμόσυνων νέων, και οι τηλεθεατές παρακολουθούν καθημερινά όλα όσα η ίδια μοιράζεται μαζί τους.

Αν και πολλά δημοσιεύματα μιλούν για αντικαταστάτη της, επίσημες πηγές από τον Alpha τα διαψεύδουν λέγοντας ότι τη θέση της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δεν θα την πάρει άλλος ούτε καν προσωρινά. Η ίδια νιώθει υπέροχα, έχει μια άψογη εγκυμοσύνη και θα συνεχίσει έως ότου χρειαστεί να πάει στο μαιευτήριο. Υπολογίζεται ότι πριν από το Πάσχα θα αφήσει για ένα διάστημα τον… θρόνο της και το τιμόνι της εκπομπής και θα επιστρέψει μέχρι το καλοκαίρι. Το διάστημα που θα λείπει θα συνεχίσει την παρουσίαση το πάνελ της.

Η παρουσιάστρια του πρωινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο ίσως να λείπει κάποιες ημέρες για τις προγραμματισμένες εξετάσεις που χρειάζονται την περίοδο της κύησης. Η Κατερίνα χαμογελά καθημερινά, παρακολουθώντας τις αλλαγές του μωρού της, αλλά και της ίδιας. Στο πλευρό της πάντα ο σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της, επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής, με τον οποίο αυτή την περίοδο είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης του παιδικού δωματίου της πριγκίπισσας που περιμένουν. Σίγουρα σε αυτό κυρίαρχο ρόλο θα έχει το ροζ, το χρώμα των ονείρων όλων των κοριτσιών. Οι δυο τους, μάλιστα, έχουν απαθανατιστεί ήδη να κάνουν τον γύρο πολλών καταστημάτων με βρεφικά είδη.

Η Κατερίνα βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και πλέον όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Η ίδια έχει υποσχεθεί στον εαυτό της ότι θα απολαμβάνει το κάθε λεπτό από αυτό το «ταξίδι». Το «θαυματάκι έρχεται», όπως η ίδια είχε γράψει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την ημέρα που ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση, ενώ από τη λεζάντα που είχε συμπληρώσει δεν αλλάζει κουβέντα ακόμη και σήμερα: «Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά χωρά όλη μας η ευτυχία».

Με τον Π. Κουτσουμπή μένει στο Κολωνάκι, καθώς ο σύντροφός της είναι συνιδιοκτήτης γνωστών bar restaurants στη συγκεκριμένη περιοχή, τα οποία θεωρούνται hot spots της αθηναϊκής νύχτας. Εκεί θα υποδεχθούν το πρώτο τους παιδί, που θα ολοκληρώσει την οικογένειά τους και την ευτυχία τους.

