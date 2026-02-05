Έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Φλώρινα – Νέος σεισμός 3,7 ρίχτερ τα μεσάνυχτα

  • Έντονη σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε σε περιοχές γύρω από τη Φλώρινα από το απόγευμα της Τετάρτης έως το ξημέρωμα της Πέμπτης, με συνολικά έξι σεισμικές δονήσεις.
  • Νέος σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με επίκεντρο 18 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.
  • Σεισμός ίδιου μεγέθους, 3,7 Ρίχτερ, είχε προηγηθεί νωρίτερα το απόγευμα στην ίδια περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
Έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Φλώρινα – Νέος σεισμός 3,7 ρίχτερ τα μεσάνυχτα

Έντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται σε περιοχές γύρω από την Φλώρινα από το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου έως και το ξημέρωμα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, καθώς σημειώθηκαν συνολικά έξι σεισμικές δονήσεις που έγιναν ιδιαίτερα αισθητές.

Συγκεκριμένα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου και ώρα 00:10, σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 18 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας και σε εστιακό βάθος 9.7 χλμ. Πολύ κοντά στο ίδιο σημείο, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, είχε καταγραφεί νωρίτερα, στις 19:50, σεισμός ίδιου μεγέθους σε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Συνολικά στην ίδια περιοχή είχαν προηγηθεί το απόγευμα οι εξής 5 σεισμικές δονήσεις:

  • 19:18: 2.3 R , 24 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 15 χλμ.
  • 19:43: 2.1 R, 21 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ.
  • 19:50: 3.7 R, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ.
  • 20:00: 3.0 R , 20 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 10 χλμ.
  • 20:40: 1.9 R, 23 χλμ Δυτικά της Κρυσταλλοπηγής, Βάθος: 15 χλμ.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.

