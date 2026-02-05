Νέα Πέραμος: Η σύντροφος του 27χρονου είχε σχέση με φίλο του που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την αρπαγή

Σύνοψη από το

Η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο παίρνει νέα τροπή, καθώς οι Αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις, βίντεο-ντοκουμέντα αλλά και παλαιότερα περιστατικά που φαίνεται να συνδέονται με την πολύκροτη υπόθεση. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν εξονυχιστικά κάθε λεπτομέρεια, προσπαθώντας να «δέσουν» τα κομμάτια ενός παζλ που αποκαλύπτει ένα οργανωμένο σχέδιο με βαθύτερα κίνητρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πολύωρη κατάθεση της συντρόφου του θύματος, η οποία έχει ήδη δώσει στις Αρχές σειρά πληροφοριών που όμως δεν συμβαδίζουν απόλυτα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Η γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, είχε παλαιότερα σχέση με στενό φίλο του Μανώλη, αλβανικής καταγωγής, που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι γνώριζε καλά τον κύκλο του θύματος και είχε εικόνα του περιβάλλοντός του — στοιχείο που αξιολογείται σοβαρά από τους ερευνητές.

Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εντοπίζουν αντιφάσεις στην περιγραφή της ημέρας της απαγωγής. Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι, τον είδε από τη θυροτηλεόραση και του άνοιξε, χωρίς όμως εκείνος να ανέβει ποτέ στο διαμέρισμα. Με βάση το βίντεο της αρπαγής, οι Αρχές αμφισβητούν αν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για όλα αυτά, καθώς το υλικό δείχνει με ακρίβεια τη χρονική αλληλουχία των κινήσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται το χρονικό κενό επτά ωρών μέχρι η γυναίκα να απευθυνθεί στην αστυνομία. Η ίδια είπε ότι, αφού είδε πως ο σύντροφός της δεν ανέβαινε, κατέβηκε να ψάξει, ρώτησε γείτονες και συνέλεξε μόνη της βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο και παρέδωσε. Οι αστυνομικοί θεωρούν το διάστημα αυτό κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς σε εκείνο το χρονικό σημείο φαίνεται να χάθηκε κάθε ίχνος του 27χρονου.

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει το μπλε αυτοκίνητο των δραστών, με πλαστές πινακίδες, να κινείται μόλις 900 μέτρα από το σπίτι του θύματος, λίγα λεπτά μετά την απαγωγή. Το όχημα πέρασε δίπλα από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που δείχνει πόσο οριακά χάθηκε η ευκαιρία άμεσης επέμβασης.

Οι αστυνομικοί, ταυτόχρονα, εξετάζουν και παλαιότερα περιστατικά που σχετίζονται με την οικογένεια. Δυόμισι χρόνια πριν, άγνωστοι είχαν βάλει φωτιά στα αυτοκίνητα του πατέρα του θύματος έξω από το σπίτι τους στη Μαγούλα. Ο πατέρας του 27χρονου δηλώνει ότι το περιστατικό αυτό συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία του γιου του και τόνισε πως, αν τότε είχαν εντοπιστεί οι δράστες, «ίσως το παιδί του να ζούσε σήμερα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είχε προειδοποιήσει τον Μανώλη πως κινδυνεύει, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο γιος του δεχόταν απειλές και είχε εμπλακεί με «κακές παρέες». Ο πατέρας αναμένεται να καταθέσει στη ΓΑΔΑ, ως δεύτερο πρόσωπο-κλειδί μετά τη σύντροφο του θύματος, με στόχο την αποκάλυψη νέων στοιχείων.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν πιθανές συνδέσεις της υπόθεσης με τη λεγόμενη Greek Mafia. Εκτός από τη δολοφονία του Μανώλη, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα θανατηφόρο τροχαίο του 2024, όπου σκοτώθηκε ο στενός φίλος του, επίσης Αλβανός. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να ενώσουν τα δεδομένα για να φτάσουν στο κίνητρο και στους φυσικούς αυτουργούς.

Νέο βίντεο που δημοσίευσε ο Alpha δείχνει τους απαγωγείς να κινούνται ανενόχλητοι δίπλα σε περιπολικό, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Το όχημα καταγράφηκε να περνά από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελευσίνα και να κατευθύνεται προς τη Μάνδρα, όπου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος κρατήθηκε ζωντανός για έξι ημέρες πριν βρεθεί νεκρός. Οι αξιωματικοί αναλύουν βήμα-βήμα τη διαδρομή, προσπαθώντας να εντοπίσουν το σημείο όπου κρατήθηκε.

Οι αστυνομικοί έχουν καλέσει και τον πατέρα του θύματος για νέα κατάθεση, καθώς προσπαθούν να συνδέσουν τα στοιχεία που παραπέμπουν σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ανάμεσα σε Αλβανούς και ομογενείς από τη Ρωσία. Οι έρευνες εστιάζουν σε πιθανές οικονομικές διαφορές ή αντιδικίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το κίνητρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η εταιρεία διαχείρισης προσωπικού στον Ασπρόπυργο, που είχε ιδρύσει ο 27χρονος. Η εταιρεία φέρεται να συνδέεται με επιχείρηση επιχειρηματία που βρέθηκε δολοφονημένος και απανθρακωμένος στη Μάνδρα τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φίλος του Μανώλη, επίσης Αλβανός, είχε έντονες διαφορές με το θύμα και είχε προκαλέσει επεισόδιο στα γραφεία της εταιρείας λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία, λέγοντας πως «είχε πάει εκεί και τα έκανε γης μαδιάμ». Παρότι θεωρήθηκε ύποπτος, δεν αποδείχθηκε εμπλοκή του.

Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος άνδρας σκοτώθηκε σε τροχαίο, στο οποίο συνεπιβάτης ήταν ο 27χρονος επιχειρηματίας. Οι Αρχές εξετάζουν αν οι δύο υποθέσεις συνδέονται, ενώ συγκρίνουν δεδομένα και με τη δολοφονία Αλβανού στα Σκούρτα Βοιωτίας τον Νοέμβριο του 2025, υπόθεση που επίσης χειρίζεται το Ανθρωποκτονιών.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνεται πλέον στο ποιος και γιατί ήθελε νεκρό τον 27χρονο, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν οργανωμένο σχέδιο που ξεπερνά μια απλή εγκληματική ενέργεια. Οι αξιωματικοί επιχειρούν να ενώσουν τα κομμάτια μιας υπόθεσης που, όσο προχωρά, αποκαλύπτει ένα πλέγμα σχέσεων, απειλών και αντιπαλοτήτων που ενδεχομένως οδήγησε στο φρικτό τέλος του νεαρού άνδρα.

