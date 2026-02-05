Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην Κέρκυρα – Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών

Σύνοψη από το

  • Η νέα κακοκαιρία σαρώνει το Ιόνιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.
  • Στην Κέρκυρα, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, προκαλώντας καταστροφές σε στέγες σπιτιών και περίπτερο του Δήμου, ενώ δέντρα έπεσαν σε καλώδια, αφήνοντας περιοχές χωρίς ηλεκτροδότηση.
  • Αντίστοιχα, στην Κεφαλονιά, ισχυρή βροχή και άνεμος άφησαν μεγάλο τμήμα του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμό και πλημμύρισαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην Κέρκυρα – Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε στέγες σπιτιών

Η νέα κακοκαιρία που σαρώνει το Ιόνιο από το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους, πτώσεις δέντρων, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένους δρόμους. Τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει έντονα την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ τα συνεργεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στην Κέρκυρα, αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς η ένταση των ανέμων και η καταρρακτώδης βροχή έχουν πλήξει το δίκτυο. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται στα σημεία των βλαβών, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, για την αποκατάσταση της ροής ρεύματος. Σύμφωνα με το enimerosi.com, σοβαρά προβλήματα έχουν εντοπιστεί σε Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά, ενώ στη Βόρεια Κέρκυρα, δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδια στην περιοχή Καββαδάδες προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στη Νότια Κέρκυρα, σε Κάβο και Περιβόλι, όπου δέντρο που έπεσε από τους ανέμους έκοψε το ρεύμα σε πολλές κατοικίες. Τα συνεργεία επιχειρούν σε όλα τα σημεία και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον το επιτρέψει η εξέλιξη του καιρού. Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι δρόμοι του νησιού έχουν πλημμυρίσει, καθιστώντας δύσκολη τη μετακίνηση των κατοίκων.

Ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνα – Ζημιές σε στέγες σπιτιών

Ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, προκαλώντας καταστροφές σε στέγες και περίπτερο του Δήμου.

Τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών, καθώς επίσης και ένα περίπτερο του Δήμου παρασύρθηκαν από πολύ δυνατούς ανέμους με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν αρκετά προβλήματα, καθώς κλώνοι δέντρων στο βόρειο και νότιο συγκρότημα του νησιού έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική παραμένουν σε επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια ώρα, ισχυρή βροχή χτύπησε και την Κεφαλονιά με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Σοβαρά προβλήματα και στην Κέρκυρα

Στην Κεφαλονιά, νέα δυνατή νεροποντή και ισχυρός άνεμος άφησαν μεγάλο τμήμα του Αργοστολίου χωρίς δημοτικό φωτισμό. Η διαδρομή από το Φαραώ έως τη Δεβοσέτου έχει βυθιστεί στο σκοτάδι, ενώ, σύμφωνα με το kefaloniapress, πλημμυρισμένος παραμένει και ο παραλιακός δρόμος της πόλης, με τα συνεργεία να δίνουν μάχη για να απομακρύνουν τα νερά.

Τέλος, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός και να δοθεί το «πράσινο φως» για τον απόπλου.

