Ομιλία Κώστα Σκρέκα: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης αποκτήσαμε οικονομία με σταθερή ανάπτυξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε μια Ελλάδα με μια οικονομία το 2019 μεταξύ των τελευταίων στην Ευρώπη, μια χώρα που τη θεωρούσαν το «μαύρο πρόβατο» και το παράδειγμα προς αποφυγήν και την έχει μετατρέψει σήμερα το 2026 σε μια χώρα με μια οικονομία που αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρώπης, ανέφερε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας στο Προσυνέδριο του κόμματος στα Ιωάννινα.

Στην ομιλία του, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι αυτή η εξέλιξη αντανακλά την επιτυχημένη διαχείριση και τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές της κυβέρνησης, που έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και έχουν προσελκύσει επενδύσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη που έχει κερδηθεί συμβάλλουν καθοριστικά στην επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον.

Αναλυτικά η ομιλία του Κώστα Σκρέκα στο Προσυνέδριο του κόμματος:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε ο κ.Σκρέκας, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια και εν μέσω πολλαπλών κρίσεων να σταθεροποιήσει την οικονομία, να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

«Και έτσι σήμερα έρχονται επενδυτές από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά και εγχώριοι επενδυτές, οι οποίοι αισθάνονται ασφάλεια να επενδύσουν στην Ελλάδα να δημιουργήσουν δουλειές, να φέρουν ανάπτυξη και έτσι τα έσοδα του κράτους να αυξάνονται όχι επειδή αυξάνονται οι φόροι -αντίθετα εμείς μειώνουμε τους φόρους- αλλά επειδή μεγαλώνει η πίτα της οικονομίας».

Ο κ.Σκρέκας τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κόμματος ανοιχτού στην κοινωνία και στους πολίτες «όπου ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα ανεξαρτήτως κομματικής αφετηρίας, θα μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να έρθει μαζί μας, ώστε με τις αρχές και τις αξίες μας, με την ιδεολογία μας, με τις πολιτικές μας θέσεις να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις διαχρονικές παθογένειες».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα στο Προσυνέδριο του κόμματος

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη,

Νεοδημοκράτες και Νεοδημοκράτισσες, Οννεδίτες και Οννεδίτισσες,

Δαπίτισσες και Δαπίτες,

Σας καλωσορίζω στο πρώτο προσυνέδριο του 2026 στον πανέμορφο τόπο των Ιωαννίνων.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια αναφορά στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου, τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο, ο οποίος για δύο χρόνια από το 2024 μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ο πρώτος Έλληνας Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, του μεγαλύτερου και παλαιότερου πολιτικού οργανισμού της Ευρώπης (ιδρύθηκε με πρωτοβουλία Τσόρτσιλ μετά τον πόλεμο) και που σήμερα συμμετέχουν 612 βουλευτές από 46 χώρες.

Θεόδωρε, είσαι ένας πολιτικός που στοχοποιήθηκες στο παρελθόν από τις δυνάμεις του λαϊκισμού, αλλά ο χρόνος και η ζωή βοήθησαν ώστε να λάμψει η αλήθεια.

Και πιστεύω ότι αποτελεί μεγάλη δικαίωση, η επιλογή του Πρωθυπουργού μας να σε ορίσει Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του 16ου Συνεδρίου. Και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή σου θα είναι καταλυτική για να οργανώσουμε ένα εκπληκτικό Συνέδριο.

Επιτρέψτε μου, όμως, να πω ότι είναι ύψιστη τιμή για μένα να μιλώ ως Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της μεγαλύτερης πολιτικής Παράταξης της Ελλάδας από το 1974, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του ανθρώπου που μάχεται το λαϊκισμό, μάχεται την τοξικότητα.

Τον Πρωθυπουργό που παρέλαβε μια Ελλάδα με μια οικονομία το 2019 μεταξύ των τελευταίων στην Ευρώπη, μια χώρα που τη θεωρούσαν το μαύρο πρόβατο και το παράδειγμα προς αποφυγήν και την έχει μετατρέψει σήμερα το 2026 σε μια χώρα με μια οικονομία που αναπτύσσεται σταθερά με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της Ευρώπης.

Και το λέω αυτό, γιατί πιστεύω ότι όλοι αισθανθήκαμε μεγάλη υπερηφάνεια όταν είδαμε το πιο σύγχρονο πλοίο της Ευρώπης τη Belh@rra να εισέρχεται στον φαληρικό όρμο με υψωμένη την ελληνική σημαία και να πηγαίνει να ενταχθεί στον ελληνικό στόλο για να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμη πιο πολύ.

Γιατί πρόοδος και ευημερία χωρίς εθνική κυριαρχία, δεν νοείται.

Αλλά η Belh@rra κοστίζει 1 δις ευρώ, και οι τρεις επιπλέον φρεγάτες Belh@rra που θα παραλάβουμε το επόμενο διάστημα κοστίζουν άλλα 3 δις ευρώ και τα αεροπλάνα Rafale που αγοράσαμε και τα F16 που αναβαθμίσαμε και τα F35 που παραγγείλαμε κοστίζουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα νοσοκομεία που εκσυγχρονίζουμε, τα σχολεία που χτίζουμε, τα κρίσιμα έργα υποδομών που υλοποιούμε, το κοινωνικό κράτος για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, οι αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς στο Δημόσιο και στα σώματα ασφαλείας για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, η μείωση των φόρων, η μείωση στη φορολογία εισοδήματος που φάνηκε στις μισθοδοσίες των μισθωτών και του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα αυτών που έχουν οικογένειες με παιδιά, ιδιαίτερα στους νέους κάτω των 30 και κάτω των 25 ετών.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ για να υλοποιηθούν.

Και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι πού βρήκε τα χρήματα η Κυβέρνηση για να υλοποιήσει όλα αυτά που οι αντίπαλοι τα θεωρούν δεδομένα ή κάνουν πως δεν τα βλέπουν;

Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων που επενδύουν στο λαϊκισμό και που όταν κλήθηκαν να κυβερνήσουν τη χώρα όχι λεφτά όπως υπόσχονταν ότι υπάρχουν δεν βρήκαν, όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 12 δις ευρώ και κατάργηση των μνημονίων με ένα άρθρο και με ένα νόμο δεν κατάφεραν, αλλά αντίθετα έφεραν περικοπές και αχρείαστα μνημόνια και ούτε ένα ευρώ αύξηση δεν είδαν ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι μισθωτοί. Και ούτε ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, που εμείς τον παραλάβαμε στα 630 ευρώ και στους επόμενους μήνες θα ξεπεράσει τα 900 ευρώ.

Και αυτή τη διαφορά πρέπει να αναδείξουμε Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια και εν μέσω πολλαπλών κρίσεων να σταθεροποιήσει την οικονομία, να αποκαταστήσει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Και έτσι σήμερα να έρχονται επενδυτές από κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά και εγχώριοι επενδυτές, οι οποίοι αισθάνονται ασφάλεια να επενδύσουν στην Ελλάδα να δημιουργήσουν δουλειές, να φέρουν ανάπτυξη και έτσι τα έσοδα του κράτους να αυξάνονται όχι επειδή αυξάνονται οι φόροι -αντίθετα εμείς μειώνουμε τους φόρους- αλλά επειδή μεγαλώνει η πίτα της οικονομίας.

Χαίρομαι, όμως, γιατί σήμερα εδώ σε αυτή την αίθουσα βλέπω πολλές νέες και νέους που είναι το μέλλον της Ελλάδας, αλλά και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας.

Χαίρομαι γιατί βλέπω και πολλούς αγωνιστές της Παράταξης, αγωνιστές της ζωής, αγωνιστές της κοινωνίας, που έχετε στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και έχετε βοηθήσει, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής κατέγραψε στην ιδρυτική διακήρυξη και αυτό για το οποίο ο σημερινός Πρόεδρος μας Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε όταν εκλέχτηκε από τη βάση του κόμματος.

Να κάνουμε ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, ανοιχτό στους πολίτες όπου ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα ανεξαρτήτως κομματικής αφετηρίας, θα μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να έρθει μαζί μας, ώστε με τις αρχές και τις αξίες μας, με την ιδεολογία μας, με τις πολιτικές μας θέσεις να δώσουμε τη μάχη απέναντι στο λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις διαχρονικές παθογένειες.

Και η μαζική παρουσία σας, σήμερα εδώ, στον πανέμορφο τόπο των Ιωαννίνων αποδεικνύει ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας μετά από 51 χρόνια, η βάση της Νέας Δημοκρατίας μετά από 7 χρόνια στην διακυβέρνηση του τόπου, στέκεται ενωμένη, δυνατή, συμπαγής και έτοιμη να δώσει την μεγάλη μάχη στις επόμενες εκλογές για να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Όχι για να καταρρίψουμε κάποιο εσωκομματικό ρεκόρ, αλλά γιατί το έχει ανάγκη η Ελλάδα γιατί η κοινωνία δεν αντέχει ένα ακόμη πισωγύρισμα.

Πάμε μαζί για την μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας.

Για την Ελλάδα, για τη Δημοκρατία, για τις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ πολύ.