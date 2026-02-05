K. Χατζηδάκης:« Να μην αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού» – «Η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι»

Σύνοψη από το

  • Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζιδάκης, τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι «είναι δραματικό να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή» σε σχέση με το ναυάγιο στη Χίο.
  • Συνέχισε λέγοντας ότι «η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι» και πως «η ρίζα του κακού είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών».
  • Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού» και των Σωμάτων Ασφαλείας, που προστατεύουν τα σύνορα της χώρας.
Enikos Newsroom

πολιτική

«Είναι δραματικό, πρώτα απ’ όλα, να χάνεται έστω και μια ανθρώπινη ζωή και επίσης εδώ έχουμε να κάνουμε με απελπισμένους ανθρώπους. Να το σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής» τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε σχέση με το ναυάγιο στη Χίο.

«Να σημειώσουμε όμως ακόμα δύο πράγματα» συνέχισε, μιλώντας στον ALPHA και τον Αντώνη Σρόιτερ, «η χώρα δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και δεύτερον ότι η ρίζα του κακού, έτσι κι αλλιώς, είναι στο δουλεμπόριο, στο εμπόριο ανθρώπινων ψυχών».

«Αυτά ισχύουν ούτως ή άλλως ό,τι κι αν έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Θα ΄ρθουν όλα στο φως. Αλλά θέλω να πω, χωρίς να θέλω φυσικά να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να αδικούμε τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού στη συγκεκριμένη περίπτωση, των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, των Ενόπλων Δυνάμεων, που κάνουν μια καθημερινή προσπάθεια για την προστασία των συνόρων μας και για την προστασία των συμφερόντων της πατρίδας μας συνολικά. Αυτό να το σημειώσω».

Δείτε τις δηλώσεις του:

21:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

21:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χατζηβασιλείου για Σαμαρά: «Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις – Και ο ίδιος είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας»

«Πολύ σωστά η Κυβέρνηση επενδύει στον διάλογο και δεν χάνει ευκαιρία να υπενθυμίζει στην Τουρκ...
20:14 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

20:14 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βελόπουλος για μετανάστες: «Άλτ, τις ει; Και μετά μπουμπουνάς» – Καιρίδης: «Είστε πρόβλημα ανθελληνικό και αντεθνικό»

«Η προτροπή του Κυριάκου Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες...
19:06 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

19:06 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βελόπουλος για τραγωδία στη Χίο: Φταίει η ανικανότητα της κυβέρνησης να φυλάξει τα σύνορα και η συνεργασία δουλεμπόρων με κάποιες ΜΚΟ

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης έστρεψε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην τραγωδία με τ...
18:17 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

18:17 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Επίσκεψη Μητσοτάκη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καινοτομίας Ηπείρου – «Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, να κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό»

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κάνουμε το μάθημα πιο διαδραστικό, πιο ενδιαφέρον, τόνισε ο Κυρ...
