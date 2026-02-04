Γροιλανδία: Σκύλος… ρεπόρτερ «έκλεψε» κάμερα 700 δολαρίων και κατέγραψε το δικό του βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Γροιλανδία, όταν ένας σκύλος κατάφερε να μετατραπεί άθελά του σε… ρεπόρτερ, κλέβοντας κάμερα του Associated Press αξίας 700 δολαρίων και καταγράφοντας μόνος του ένα μοναδικό βίντεο. Το συνεργείο του διεθνούς πρακτορείου βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσει, καθώς η επαγγελματική του κάμερα «εξαφανίστηκε» μέσα στο αρκτικό σκοτάδι.

Το συνεργείο του AP βρισκόταν στη Γροιλανδία για γυρίσματα με έλκηθρα που έσερναν σκύλοι. Όταν ολοκληρώθηκαν οι λήψεις και ήρθε η ώρα να μαζέψουν τον εξοπλισμό, οι δημοσιογράφοι αντιλήφθηκαν ότι η κάμερα 360 μοιρών είχε χαθεί. Η αναζήτηση ξεκίνησε αμέσως, με τα μέλη της ομάδας να ψάχνουν απεγνωσμένα στο χιονισμένο τοπίο, χρησιμοποιώντας φακούς και το φως των κινητών τους για να εντοπίσουν το πολύτιμο εργαλείο.

Καθώς οι ώρες περνούσαν, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι είχε συμβεί. Η δημοσιογράφος Έμα Μπάροους περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας πως «όσο προχωρούσαμε στο σκοτάδι, οι πιθανότητες να τη βρούμε έμοιαζαν μηδενικές». Όμως η εξήγηση ήρθε από εκεί που δεν το περίμεναν. Ο σκύλος, ένας από τους τετράποδους βοηθούς της αποστολής, είχε αρπάξει την κάμερα και είχε φύγει τρέχοντας.

Η αποκάλυψη έγινε όταν το συνεργείο εντόπισε την κάμερα στο έδαφος, σκεπασμένη από χιόνι. Όταν την άνοιξαν, βρήκαν πως είχε καταγράψει κάθε στιγμή της «κλοπής». Ο σκύλος είχε καταφέρει να ενεργοποιήσει την εγγραφή, καταγράφοντας τον εαυτό του να μασάει την κάμερα, να τρέχει με αυτή στο στόμα και να κρύβεται κάτω από ένα έλκηθρο. Η Μπάροους σημείωσε πως «είχαμε απίστευτη τύχη που το ζώο βγήκε από την κρυψώνα του κρατώντας ακόμα την κάμερα· αλλιώς θα είχε χαθεί για πάντα μέσα στην παγωμένη απεραντοσύνη».

Το βίντεο, που πλέον κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφει με τρόπο μοναδικό την απρόβλεπτη φύση της δουλειάς των δημοσιογράφων. Όπως αποδείχθηκε, ακόμα και στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα, η δημοσιογραφία μπορεί να βρει τρόπο να «γράψει ιστορία», ακόμα κι αν ο «σκηνοθέτης» είναι ένας παιχνιδιάρης σκύλος που αποφάσισε να ζήσει τη δική του στιγμή δόξας.