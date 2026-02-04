Ράφα Μπενίτεθ: «Αχρείαστο» το πέναλτι – «Τα άλλαξε όλα»

Στο «αχρείαστο» πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Ντάβιντε Καλάμπρια έριξε τις ευθύνες για την ήττα από τον ΠΑΟΚ 0-1 στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Μπενίτεθ χαρακτήρισε αχρείαστο το πέναλτι του έκανε ο παίκτης του Παναθηναϊκού, πάνω στον Γιακουμάκη, με το οποίο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη και σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε».