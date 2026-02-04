ΗΠΑ – Ιράν: Την Παρασκευή στο Ομάν τελικά οι κρίσιμες συνομιλίες για τα πυρηνικά

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο NBC News, έστειλε σαφές μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Το χάσμα για την τοποθεσία και τη μορφή

Παρά την αρχική συμφωνία για συνάντηση στις 6 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή περιφερειακών παρατηρητών, η Τεχεράνη επιχείρησε την τελευταία στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα πρακτορεία Tasnim και Isna, οι Ιρανοί προσδοκούσαν έμμεσες διμερείς διαπραγματεύσεις στο Ομάν, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη (04/02) ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου.

Ωστόσο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Μουσκάτ του Ομάν, περίπου στις 10 π.μ. την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιεί τη μεταφορά της έδρας από την Κωνσταντινούπολη, όπως επιδίωκε η Τεχεράνη, σηματοδοτώντας μια πρώτη διπλωματική υποχώρηση στο οργανωτικό σκέλος.

Nuclear talks with the United States are scheduled to be held in Muscat on about 10 am Friday. I’m grateful to our Omani brothers for making all necessary arrangements. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 4, 2026

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αρκετοί ηγέτες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες συνομιλίες.