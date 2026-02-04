ΗΠΑ – Ιράν: Την Παρασκευή στο Ομάν τελικά οι κρίσιμες συνομιλίες για τα πυρηνικά

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ – Ιράν: Την Παρασκευή στο Ομάν τελικά οι κρίσιμες συνομιλίες για τα πυρηνικά

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με το κλίμα να παραμένει εκρηκτικό ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών της Παρασκευής. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο NBC News, έστειλε σαφές μήνυμα στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ» καθώς οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Το χάσμα για την τοποθεσία και τη μορφή

Παρά την αρχική συμφωνία για συνάντηση στις 6 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή περιφερειακών παρατηρητών, η Τεχεράνη επιχείρησε την τελευταία στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τα πρακτορεία Tasnim και Isna, οι Ιρανοί προσδοκούσαν έμμεσες διμερείς διαπραγματεύσεις στο Ομάν, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη (04/02) ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου.

Ωστόσο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στη Μουσκάτ του Ομάν, περίπου στις 10 π.μ. την Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιεί τη μεταφορά της έδρας από την Κωνσταντινούπολη, όπως επιδίωκε η Τεχεράνη, σηματοδοτώντας μια πρώτη διπλωματική υποχώρηση στο οργανωτικό σκέλος.

 

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αρκετοί ηγέτες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες συνομιλίες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το λάθος που κάνουμε με το μαξιλάρι στον ύπνο και αυξάνει τον κίνδυνο για γλαύκωμα και τύφλωση

ΕΟΠΕ: Ολιστική στρατηγική απέναντι στον καρκίνο με επίκεντρο τον άνθρωπο

Πιστοποιητικά: Πώς θα αντικατασταθούν για να μειωθεί η γραφειοκρατία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Οι αλλαγές στις προθεσμίες και τα πρόστιμα – Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
20:32 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ρωσία: Stand-up κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν 6 χρόνια φυλάκιση για ένα αστείο που έκανε για έναν βετεράνο πολέμου χωρίς πόδια

Σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για υποκίνηση μίσους καταδικάστηκε ένας stand-up κωμικός στη Ρωσ...
20:08 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά έως 20 έτη κάθειρξη στον Ιμάμογλου για «πολιτική κατασκοπεία» – Το κατηγορητήριο

Πολύ βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, όπως το υπέβαλε η εισαγγελία της Κων...
19:59 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Axios: Καταρρέουν πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλα...
19:35 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Επστάιν: Μαζί με τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάντεν Ουίνδσορ, ο αδερφός του βασιλιά Καρόλου της Βρετανί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα