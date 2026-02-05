Μιλγουόκι: Καρέ – καρέ η διάσωση βρέφους με μία κουβέρτα από φλεγόμενο διαμέρισμα

  • Μία δραματική διάσωση βιντεοσκοπήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς γείτονες προχώρησαν σε μια αυτοσχέδια διάσωση με τη χρήση μιας κουβέρτας ενός μωρού από ένα διαμέρισμα που είχε πάρει φωτιά, μέχρι να καταφθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Το βρέφος κατέβηκε με ασφάλεια από το παράθυρο, καθώς καπνός έβγαινε από το διαμέρισμα. Ο Άνθ Μεδίνα, ένας εκ των γειτόνων, είπε: «Ήταν τρομακτικό» και πρόσθεσε: «Επειδή δεν έφτασαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή του βρέφους, κατεβάζοντάς το με μία κουβέρτα για να το μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος».
  • Έξι άτομα, ηλικίας από 30 έως 56 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων τους. Η αστυνομία του Μιλγουόκι ερευνά την πυρκαγιά ως εμπρησμό, ενώ το κτίριο κρίθηκε ακατοίκητο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένα δραματικό στιγμιότυπο βιντεοσκοπήθηκε στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ, καθώς γείτονες προχώρησαν σε μια αυτοσχέδια διάσωση με τη χρήση μιας κουβέρτας ενός μωρού από ένα διαμέρισμα που είχε πάρει φωτιά, μέχρι να καταφθάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Το βρέφος, που βρισκόταν σε φορείο, κατέβηκε με ασφάλεια από το παράθυρο, καθώς καπνός έβγαινε από το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στο Μιλγουόκι.

Σύμφωνα με το wmtv15news.com, ο Άνθον Μεδίνα και άλλοι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν νωρίς το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου για να σώσουν ένα μωρό από ένα κτίριο που καιγόταν.

«Ήταν τρομακτικό», είπε ο Μεδίνα και πρόσθεσε: «Επειδή δεν έφτασαν αμέσως οι πυροσβέστες, προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή του βρέφους, κατεβάζοντάς το με μία κουβέρτα για να το μεταφέρουμε σε ασφαλές μέρος».

Δείτε το βίντεο:

Μετά από λίγο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Μιλγουόκι έσπευσαν στο σημείο, χρησιμοποιώντας σκάλες για να βοηθήσουν στην εκκένωση των κατοίκων από το φλεγόμενο κτίριο.

Έξι άτομα, ηλικίας από 30 έως 56 ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων τους.

Η αστυνομία του Μιλγουόκι δηλώνει ότι ερευνά την πυρκαγιά ως εμπρησμό.

Οι πυροσβέστες επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο διαμερισμάτων δεν διαθέτει συστήματα πυρόσβεσης και πλέον θεωρείται ακατοίκητο, με την κύρια είσοδο να έχει σφραγιστεί.

